الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قشرة الرأس والحكّة: مؤشّران لمشكلة صحية هامّة... هذا ما حذّر منه أحد الصيادلة!

صحة وتغذية
2024-01-27 | 13:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قشرة الرأس والحكّة: مؤشّران لمشكلة صحية هامّة... هذا ما حذّر منه أحد الصيادلة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قشرة الرأس والحكّة: مؤشّران لمشكلة صحية هامّة... هذا ما حذّر منه أحد الصيادلة!

قشرة الرأس والحكّة: مؤشّران لمشكلة صحية هامّة... هذا ما حذّر منه أحد الصيادلة!

حذّر الصيدلي "عباس كناني" من المشاكل التي قد تسبّبها قشرة فروة الرأس، إذ أنها تستوجب الذهاب إلى الطبيب، لأنها قد تكون علامة لمشكلة صحية لم يتم تشخيصها بعد.

وأضاف كناني أن حكة فروة الرأس من وقت لآخر لا تدعو للقلق، ولكن إذا أصبحت عادة منتظمة، فقد تكون علامة على ما هو أكثر خطورة، مثلًا الزيادة في مستويات السكر في الدم نتيجة لمرض السكري.

وقال كناني إن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب التهابات الأعضاء، الأنسجة والأوعية الدموية. وهذا يمكن أن يجعل الجسم يواجه صعوبة في نقل الأوكسجين والمواد المغذية إلى بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى تلف الدورة الدموية نحو الشعر.

وفي هذا السياق، ضعف الدورة الدموية عند الإصابة بمرض السكري يؤدي إلى جفاف الجلد والشعور بالحكة دائمًا، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الرأس

والحكّة:

مؤشّران

لمشكلة

هامّة...

الصيادلة!

"الأول في العالم"... اختبار يمكن أن يكتشف أورام المخ الأكثر فتكًا في وقت مبكر وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:44

مداهمة في عين الرمانة... توقيف الرأس المدبّر لعمليات سرقة دراجات آليّة بِزَيّ "شرطة بلدية"

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-26

أبيض يستلم هِبةً جديدةً من أدوية الرعاية الصحية الأولية من جمهورية كوريا

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-26

إلى النساء... السباحة في الماء البارد قد تخفف من هذه الأعراض الصحية المزعجة

LBCI
منوعات
2024-01-23

"فتحوا الثلاجة فسقط منها رأس إنسان"... عملية بيع وشراء منزل تكشف جريمة مرعبة: الرأس لم يكن الشيء الوحيد الموجود بداخلها!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-26

"الأول في العالم"... اختبار يمكن أن يكتشف أورام المخ الأكثر فتكًا في وقت مبكر وهذه التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-26

ممارسة الجنس والقيادة وأمور أخرى... دراسة جديدة تكشف عن سلوكيات غريبة أثناء النوم: قد تصل الى حدّ الاغتصاب؟!

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-26

عادات تقومون بها يوميًّا قد تقتل أدمغتكم بصمت... وما علاقة الهاتف؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-26

إلى النساء... السباحة في الماء البارد قد تخفف من هذه الأعراض الصحية المزعجة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:55

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-25

جرائد آل حتي تنضم إلى مجموعة أرشيف الجرائد في جامعة الروح القدس

LBCI
فنّ
2023-08-16

"يتعارض مع الأخلاق"... الجزائر تسحب فيلم باربي بعد أسابيع من طرحه

LBCI
منوعات
2024-01-01

"سنة التطوير والارتباطات الجديدة"... إليكم ما يحمله عام 2024 لبرج القوس بحسب ماغي فرح! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تذليل عقبات كانت تعترض صفقة جديدة للأسرى مع حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدفاع المدني بكل ما لديه جاهز لموسم الثلج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بقيت تحترق في البحر لـنحو 16 ساعة بسبب ضربة للحوثيين..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الهاتف عدو المقاومين الأول

LBCI
أخبار دولية
13:36

جوليان أسانج… فاضحُ أسرار الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في حرب المسيرات بين حزب الله واسرائيل هل دمّر مدرجُ طيران للحزب؟

LBCI
رياضة
13:30

سباقات الفورمولا اي الكهربائية في السعودية.. ودونتشيتش يسجّل عدد النقاط الاعلى في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هل مستشفياتنا جاهزة في حال حصول أي عدوان على لبنان؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:24

مقدمة النشرة المسائية 27-1-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:24

الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤... هذا ما في التفاصيل

LBCI
فنّ
06:31

بعد فيديو "خناقة نادين وناريغ"... نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها

LBCI
حال الطقس
03:30

كتل هوائية باردة قبل وصول المنخفض الثالث... اليكم حال الطقس

LBCI
فنّ
06:21

بعدما اتهمته بعدم الوفاء.. وائل شرف يفضح صفاء سلطان: كانت مخطوبة لمنتج متزوّج ولديه أولاد "بطولها"

LBCI
فنّ
06:16

سعرها يفوق الربع مليون دولار أميركي... خالد راغب علامة يقود سيارة فارهة في إيطاليا (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:03

المخابرات الألمانية في ضيافة حزب الله... (الأخبار)

LBCI
خبر كاذب
16:09

مقطع صوتيّ يطلب من أهالي الصوّانة إخلاء البلدة… وأمن الدولة توضح

LBCI
منوعات
15:57

فتحوا جمجمته 4 مرات لغسل دماغه... حادث غامض غيّر حياته: "استبدلوا جمجمتي بشبكة من التيتانيوم"! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More