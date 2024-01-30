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أطعمة بسيطة قد تكون الحل للتخلص من صعوبات النوم... ما هي؟

صحة وتغذية
2024-01-30 | 15:31
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أطعمة بسيطة قد تكون الحل للتخلص من صعوبات النوم... ما هي؟
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أطعمة بسيطة قد تكون الحل للتخلص من صعوبات النوم... ما هي؟

أطعمة بسيطة قد تكون الحل للتخلص من صعوبات النوم... ما هي؟

أسباب كثيرة قد تجعل الشخص غير قادر على النوم، بما في ذلك التوتر، القلق، استهلاك الكحول، الكافيين أو النيكوتين، كما أن النوم في غرفة شديدة الحرارة أو البرودة، يمكن أن يعيق أيضًا عملية الحصول على النوم، لذلك نصح خبراء "Bed Kingdom" ببعض الأطعمة التي قد تساعد على النوم بشكل أسرع.

وقال الاختصاصيون إن اللجوء إلى تناول كأس من النبيذ لمساعدتهم على النوم قد يكون في الواقع ضارًا بنوعية النوم على المدى الطويل، ولكن إضافة بعض أنواع الأطعمة إلى النظام الغذائي قد تكون الحل المناسب.

ونصح الاختصاصيون بتناول المكسرات مثل اللوز، الفستق، الجوز والكاجو قبل الذهاب إلى النوم، لأن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والزنك والتي تخفف اضطرابات النوم.

وشملت لائحة الأطعمة الأخرى التي أوصى بها الخبراء الكيوي، الكرز، الحليب والأسماك الزيتية، كما أشادوا برائحة الخزامى وشاي البابونج ومكملات المغنيسيوم للمساعدة في الحصول على راحة جيدة أثناء الليل.

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