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شرب عصير التمر فتوفي... وعلماء يحذرون من خطر وباء جديد: ما العلاقة بينهما؟
صحة وتغذية
2024-01-31 | 06:30
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شرب عصير التمر فتوفي... وعلماء يحذرون من خطر وباء جديد: ما العلاقة بينهما؟
حذر الخبراء من أن رجلاً توفي بسبب فيروس نيباه الذي يسبب ورماً في الدماغ بعد شرب العصير النيء.
ويقتل الفيروس، الذي ألهم مألفي الفيلم الرائج "Contagion" والذي يدور حول جائحة عالمية، ما يصل إلى 75 في المئة من المصابين به.
وقال مسؤولو الصحة إن الرجل، الذي لم يذكر اسمه، من بنغلاديش، شرب عصير التمر الخام الملوث ببول أو لعاب خفافيش الفاكهة المصابة.
وقالت تهمينة شيرين مديرة معهد علم الأوبئة ومكافحة الأمراض والأبحاث التابع لوزارة الصحة لرويترز: "تم إرسال العينة للفحص المخبري، وكانت النتيجة إيجابية. علمنا أن الرجل شرب عصارة التمر الخام".
وحذرت وزارة الصحة الناس من شرب عصير التمر الخام بعد إصابة ما لا يقل عن 139 شخصا بالفيروس بعد تناول المشروب.
وفي التفاصيل، فإن نيباه هو فيروس حيواني المصدر ينتقل من الحيوانات مثل خفافيش الفاكهة والخنازير إلى البشر. وتم التعرف عليه لأول مرة في ماليزيا في عام 1999، ولكنه ينتشر في الغالب في بنغلاديش وأجزاء من الهند.
وتم إدراجه من قبل منظمة الصحة العالميةWHO ضمن لائحة "مسببات الأمراض ذات الأولوية" مع احتمالية انتشار الوباء، ويمكنه مهاجمة الجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي بسرعة.
ولا يوجد دواء أو لقاح متاح لعلاج نيباه. ومع ذلك، تعمل ثماني مجموعات على الأقل من الخبراء على تطوير لقاحات للتخفيف من الفيروس.
وسبق أن أخبر العلماء صحيفة "ّ
ذا صن
" البريطانية أن نيباه "يمكن أن يكون بالتأكيد سببًا لوباء جديد".
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