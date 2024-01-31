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اذا كنتم من محبي الوجبات السريعة والبطاطا المقلية... احذروا تسخينها ومخاطرها العديدة!
صحة وتغذية
2024-01-31 | 08:09
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اذا كنتم من محبي الوجبات السريعة والبطاطا المقلية... احذروا تسخينها ومخاطرها العديدة!
اذا كنتم من محبي الوجبات السريعة والبطاطا المقلية... احذروا تسخينها ومخاطرها العديدة!
يعتمد العديد من الأشخاص طريقة تسخين الوجبات السريعة والبطاطا المقلية بعد يوم أو أكثر، لتناولها مجدداً. لكن الخبراء حذروا من مخاطر تسخينها على الصحة.
وكشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة أولغا لوشبنكوفا، أن تسخين البطاطا المقلية والمأكولات السريعة البائتة يسبب ظهور مواد ضارة إضافية فيها.
وأوضحت أن الهامبرغر والشاورما وغيرها من الأطعمة التي تصنف ضمن المأكولات السريعة، لا تفيد الصحة بشيء حتى عند تناولها فور تحضيرها. لذلك، عند تسخينها مجدداً لتناولها، تزداد خطورتها، لأنها تتحلل خلال الليل وتفقد الفيتامينات والمواد المعدنية.
وقالت الدكتورة: "لا تحتوي المأكولات السريعة البائتة على الفيتامينات، لأنها في الأساس قليلة أو معدومة، فكيف إذا كانت غير طازجة؟ لأن ما كان موجوداً قد تحلل. أي أن الإنسان يحصل منها فقط على سعرات حرارية وبروتين ودهون وكربوهيدرات. بالإضافة إلى تغيير بنية هذه المأكولات ما يجعل امتصاص الجسم لها صعباً".
أما بالنسبة للبطاطا المقلية، فهي في الأساس تُعتبر مضرّة. لأنه عند قلي المواد النشوية في كمية كبيرة من الزيت تتكون بالإضافة إلى الزيوت المتحولة، مركبات "الأكريلاميد" المسرطنة الخطيرة.
وعند عدم وضع هذه المأكولات في الثلاجة وتناولها في اليوم التالي من دون تسخين، قد يصاب الشخص بعدوى بكتيرية.
المصدر
.
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