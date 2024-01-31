0min

هل مضغ العلكة يخفف خطر الإصابة بالالتهاب المزمن؟... هذا ما كشفته هذه الطبيبة!

هل مضغ العلكة يخفف خطر الإصابة بالالتهاب المزمن؟... هذا ما كشفته هذه الطبيبة!





وفي التفاصيل، كشفت الدكتورة "ميريام فيرير" البريطانية، أن أفضل علاج هو الوقاية، إلا أنها أوضحت أن زيادة تناول مضادات الأكسدة الموجودة في الطعام، أو بمساعدة المكملات الغذائية مثل الكركم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا أيضًا.



وقالت فيرير إن مضغ العلكة وتناول الأطعمة النيئة بالتوابل على وجه الخصوص يمكنهما تقليل خطر الإصابة بالالتهاب المزمن، وفق ما نقل موقع "



كذلك، المضغ المنتظم للعلكة الخالية من السكر المحتوية على مادة الزيليتول له تأثيرات قوية ضد التهاب اللثة والالتهابات الداخلية في الجسم. يُعرف الالتهاب المزمن باسم "القاتل الصامت" بسبب ارتباطه بحالات صحية خطيرة أخرى مثل السرطان، أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وهو عبارة عن ألم والتهاب يمكن أن يستمر لأشهر عدة أو حتى سنوات.وفي التفاصيل، كشفت الدكتورة "ميريام فيرير" البريطانية، أن أفضل علاج هو الوقاية، إلا أنها أوضحت أن زيادة تناول مضادات الأكسدة الموجودة في الطعام، أو بمساعدة المكملات الغذائية مثل الكركم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا أيضًا.وقالت فيرير إن مضغ العلكة وتناول الأطعمة النيئة بالتوابل على وجه الخصوص يمكنهما تقليل خطر الإصابة بالالتهاب المزمن، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.كذلك، المضغ المنتظم للعلكة الخالية من السكر المحتوية على مادة الزيليتول له تأثيرات قوية ضد التهاب اللثة والالتهابات الداخلية في الجسم.