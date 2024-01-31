إلى عشاق القهوة: هل تريدون فقدان الوزن؟ تناولوا هذه الكمية يوميا

قد تكون خسارة الوزن الناجحة دائمًا مرتبطة بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة، ولكن وفقًا للخبراء، هناك أداة واحدة لمحاربة الدهون لا تتطلب منك القيام بأي تمارين رياضية، وهي شرب كوب القهوة.

ليس سرًا أن الكافيين يمكن أن يساعد في فقدان الوزن، ولكن ما هي الكمية المناسبة يوميًا لتحقيق ذلك؟ أوضحت تامي لاكاتوس شيمز، متخصصة تغذية ومدربة تمرين، وليسي لاكاتوس، متخصصة تغذية ومدربة تمرين واللتان تُعرفان أيضًا باسم The Nutrition Twins®، أنه يجب شرب بين كوبين وخمسة أكواب من القهوة لفقدان الوزن.

وتتفق هذه الإرشادات مع دراسة أجرتها جامعة هارفارد للصحة العامة، حيث أظهرت أن شرب أربعة أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من نسبة الدهون في الجسم بحوالي 4 في المئة.

وقالت The Nutrition Twins :"يحتوي الكافيين في القهوة على تأثيرات حرارية ويمكن أن يسرع من عملية الهضم، مما يساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية".

وأضافت: "أظهرت بعض الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم والوزن والدهون في الجسم. يمكن أيضًا للقهوة تقليل الشهية والحد من الجوع".

وتابعت: "تشير الأبحاث إلى أن شرب القهوة قبل الوجبة يمكن أن يقلل من السعرات الحرارية التي تتناولها في الوجبة التالية، حتى إذا تناولت القهوة قبل الوجبة بأربع ساعات. وتحتوي القهوة أيضًا على حمض الكلوروجينيك، الذي ثبت أنه يعزز حرق الدهون ويساعد في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات".

بالطبع، يجب أن تكون من محبي شرب القهوة، حيث يمكن أن يتعارض تعديل عدد أكواب القهوة اليومية مع أهداف الفرد.