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هل يجوز غسل الشعر لأكثر من مرة خلال الأسبوع؟ هذا ما كشفه الخبراء!
صحة وتغذية
2024-02-01 | 09:15
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هل يجوز غسل الشعر لأكثر من مرة خلال الأسبوع؟ هذا ما كشفه الخبراء!
هل يجوز غسل الشعر لأكثر من مرة خلال الأسبوع؟ هذا ما كشفه الخبراء!
حذّر "ساول ماسكين"، اختصاصي صحة الشعر وفروة الرأس، من أن غسل الشعر بشكل متكرر يمكن أن يضر فروة الرأس.
وأوضح ماسكين أن غسل الشعر كثيرًا يمكن أن يؤدي إلى تجريد الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس، ما يترك الشعر بلا حياة وأكثر جفافًا.
كذلك، قد يؤدي غسل الشعر كثيرًا إلى الشعور بحكة دائمة في فروة الرأس، ما يجعل الشعر أكثر عرضة للتقصف.
واقترح مصفف شعر المشاهير، "جون هالا"، غسل الشعر فقط عند الضرورة. بعد تمرير الأصابع عبر الشعر، فإذا كان لا يزال ناعمًا ومرنًا، هذا يعني أنه نظيف. كما أوصى هالا بغسل الشعر مرة أو مرتين في الأسبوع.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت خبيرة الشعر، "سيمون توماس"، إنه على الأشخاص "تدريب" شعرهم على غسله بشكل أقل، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
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