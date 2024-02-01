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أعراض كوفيد-19 مستمرة... الخبراء يحذرون من أضراره الخبيثة!
صحة وتغذية
2024-02-01 | 11:00
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أعراض كوفيد-19 مستمرة... الخبراء يحذرون من أضراره الخبيثة!
أعراض كوفيد-19 مستمرة... الخبراء يحذرون من أضراره الخبيثة!
كشفت دراسة حديثة أن كوفيد-19 يمكن أن يسبب ضررا خبيثًا في الأعضاء، ما أثار مخاوف من أن الفيروس لا يزال يتطور وفق خبراء معهد بريطاني.
ووجد البحث أن 59 في المئة من مرضى كوفيد-19 الطويل الأمد أصيبوا بضعف في عضو واحد بعد عام من ظهور الأعراض الأولية، بينما يعاني 29 في المئة من ضعف أعضاء عدة.
وحذر الدكتور "راي دنكان" من مؤسسة مستشفيات نيوكاسل التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من أن كوفيد-19 لم يكن مجرد نزلة برد على الإطلاق، إذ كلما زاد عدد مرات إصابة الشخص بالعدوى، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من تلف خفي في الأعضاء، والذي لا تظهر عليه أي أعراض، كما يحتاج الأمر إلى مزيد من البحث.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
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