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تبرعت لوالدتها بعضوين... حالة طبية نادرة أنقذت حياة هذه السيدة!

صحة وتغذية
2024-02-02 | 07:49
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تبرعت لوالدتها بعضوين... حالة طبية نادرة أنقذت حياة هذه السيدة!
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تبرعت لوالدتها بعضوين... حالة طبية نادرة أنقذت حياة هذه السيدة!

تبرعت لوالدتها بعضوين... حالة طبية نادرة أنقذت حياة هذه السيدة!

تبرعت امرأة من الولايات المتحدة بعضوين لوالدتها البالغة 71 عاماً في حالة طبية نادرة.

وتم إجراء عملية زرع كبد جزئي وكلية، بحسب موقع "فوكس نيوز".

واعتبر الدكتور دانييل مالوف جراح زرع الأعضاء في UMMC الذي أجرى عملية جراحية لإيلين هارلين ووالدتها، أنه حدث فريد أن يتبرع المريض بعضوين.

وكانت الأم جوليا قد اكتشفت منذ سنوات عدة أن كبدها كان يعاني من فشل. وكانت تعاني من حالة تعرف باسم "تليف الكبد الدهني غير الكحولي" (NASH)، وكان طريقها الوحيد للبقاء على قيد الحياة هو عملية زرع الكبد.

وترك هذا لجوليا خيارين فقط. الأول هو انتظار متبرع متوفي يتطابق مع فصيلة دمها، لكن هذه العملية يمكن أن تكون طويلة في كثير من الأحيان، نظرًا لوجود الآلاف على قائمة الانتظار لنفس نوع الزراعة. 

والخيار الثاني هو الحصول على متبرع حي، وإلا فإنها ستبقى على قائمة الانتظار لفترة طويلة، وستخضع لغسيل الكلى.

وقررت ايلين البالغة من العمر 39 عاماً التقدم بطلب للتبرع الأحياء، مع اثنين من إخوتها، من دون علم والدتهم. 

وبعد بضعة أشهر، تقرر أن إيلين كانت متطابقة مع والدتها، فتمت زراعة الكبد بنجاح. 

وخدمت عملية الزرع جوليا جيدًا حتى بدأت تعاني من الفشل الكلوي. وتم اختبار إيلين مرة أخرى وكانت مؤهلة لعملية زرع الكلى.

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