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ما علاقة ضعف قبضة اليد لدى المصافحة والوفاة المبكرة؟
صحة وتغذية
2024-02-02 | 17:15
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ما علاقة ضعف قبضة اليد لدى المصافحة والوفاة المبكرة؟
ما علاقة ضعف قبضة اليد لدى المصافحة والوفاة المبكرة؟
هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا عند النظر في احتمالية الوفاة المبكرة، وتشمل هذه العوامل نوع نمط الحياة وأي أمراض لدى الشخص الاستعداد الوراثي للإصابة بها، ولكن هناك اختبار واحد سريع بشكل لا يصدق يمكن إجراؤه وقد يشير إلى الحالة الصحية التي يمر فيها الشخص.
ويتضمن الاختبار ببساطة مصافحة يد شخص آخر وشدة قوة القبضة، لأن ضعف اليد عند المصافحة قد يعني بأن الشخص معرض لخطر الوفاة المبكرة.
وذلك لأن ضعف القبضة يمكن أن يكون علامة على بعض الحالات الصحية الخطيرة مثل الخرف ومشاكل القلب.
وفي هذا السياق، أُجريت دراسات مختلفة حول هذا الأمر وأظهرت مرارًا وتكرارًا أنه قد تكون هناك روابط بين أولئك الذين لديهم قبضة يد ضعيفة وارتفاع خطر الوفاة المبكرة.
وعندما يتعلق الأمر بمشاكل القلب، فإن الضعف في قبضة اليدين يمكن أن يظهر أن قلب الشخص لا يضخ الدم بكفاءة في جميع أنحاء الجسم، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وأظهرت دراسة أن ضعف القبضة يمكن أن يكون أيضًا علامة على خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومن المحتمل أيضًا أن يكون الضعف في اليدين مرتبطًا بالاكتئاب.
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