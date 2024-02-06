أخطاء قد تدمر بشرتكم في الشتاء... تجنبوا القيام بهذه الخطوات المهمة

رغم استمتاعكم بالشتاء، إلا أنه يُمكن إظهار تأثيره على بشرتنا بشكل واضح، حيث تزيد الجفاف والحكة والانزعاج.

وتشير الأبحاث إلى أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جلدية يشعرون بانخفاض في الثقة بأنفسهم.

لذلك، إليكم بعض النصائح للمحافظة على صحة البشرة في فصل الشتاء، وفق موقع " ذا صن ":

- تجنب ارتداء الأوشحة الصوفية والكنزات السميكة: قد يسبب الاحتكاك الناتج عن الوشاحات والثياب التهابات جلدية وحكة حول الرقبة.

- تعرض للشمس بشكل كافٍ: قلة أشعة الشمس تؤثر على إنتاج فيتامين د، الذي يلعب دورًا في تقليل الالتهابات في الجسم.

- تحضير البشرة للبرد: استخدم مرطبًا خاليًا من العطور لتهدئة الجلد وحمايته من العوامل الباردة.

- التوازن في استخدام التدفئة: حافظ على درجة حرارة مناسبة في المنزل لتجنب جفاف الهواء الناتج عن تشغيل التدفئة بشكل مفرط.

- احذر من درجات حرارة المياه الساخنة: الحمامات الساخنة قد تجرد الجلد من زيوته ورطوبته، لذا استخدم ماء فاتر ولا تبقى طويلاً في الحمام.

- التحكم في مستوى التوتر: التوتر قد يؤثر سلبًا على الصحة العامة للجلد، لذا حاول التخفيف منه من خلال الرياضة والاسترخاء.

باتباع هذه الإرشادات، يمكنك الحفاظ على صحة بشرتك خلال فصل الشتاء والتقليل من مشاكل الجلد المحتملة.