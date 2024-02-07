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هل سمعتم يوماً بـ"الطمث الزوجي"؟ إليكم تأثيره على الشريكين

صحة وتغذية
2024-02-07 | 04:42
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هل سمعتم يوماً بـ&quot;الطمث الزوجي&quot;؟ إليكم تأثيره على الشريكين
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هل سمعتم يوماً بـ"الطمث الزوجي"؟ إليكم تأثيره على الشريكين

كشف خبراء عالميين أن الرجال والنساء يمرون بفترة "الطمث الزوجي" معًا حيث تظهر الأعراض عليهما في نفس الوقت. وفي العادة، تؤدي التغيرات الهرمونية إلى انقطاع الطمث لدى النساء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر.
 
ويعاني العديد من الرجال في منتصف العمر أو كبار السن من انخفاض في هرمون التستوستيرون وهو ما يسميه بعض الخبراء "الإياس الذكري".
 
كلاهما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في العلاقة الحميمة، وانخفاض الحالة المزاجية، والتعب، والأرق وزيادة الوزن. ويزعم العلماء الآن أن أعراض الطمث يمكن أن تنتقل من شريك إلى آخر.
 
وقال الدكتور إيمانويل جانيني، من جامعة تور فيرغاتا في روما: "التغيرات الجسدية والنفسية والتغيرات في العلاقات التي نواجهها في منتصف العمر وما بعده يمكن أن تؤثر على الصحة الجنسية لكلا الزوجين. المشاكل الجنسية لدى الشريك قد تؤدي بدورها إلى تفاقم الصحة الجنسية للآخر."
 
وبدورها، قدمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الأعراض الجسدية الشائعة لانقطاع الطمث وفترة ما حول انقطاع الطمث، وهي:
 
- الهبات الساخنة، عندما يكون لديك شعور مفاجئ بالحرارة أو البرودة في وجهك ورقبتك وصدرك مما قد يجعلك تشعر بالدوار.
 
- صعوبة في النوم، والتي قد تكون نتيجة التعرق الليلي وتجعلك تشعر بالتعب والانزعاج أثناء النهار.
 
- خفقان القلب، عندما تصبح نبضات قلبك فجأة أكثر وضوحًا.
 
- الصداع والصداع النصفي الذي يكون أسوأ من المعتاد.
 
- آلام العضلات وآلام المفاصل. -تغير شكل الجسم وزيادة الوزن.
 
- تغيرات الجلد بما في ذلك الجلد الجاف والحكة.
 
- انخفاض الدافع الجنسي.
 
- جفاف المهبل والألم والحكة أو عدم الراحة أثناء ممارسة الجنس.
 
- التهابات المسالك البولية المتكررة (UTIs).

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صحة وتغذية

الطمث الزوجي

الرجال

النساء

شريك

أعراض

انقطاع الدورة الشهرية

ممارسة الجنس

الأرق

الهبات الساخنة.

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