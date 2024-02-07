إذا كنتم تعانون من السعال... اعتمدوا تناول العسل بهذه الطريقة!

إذا كنتم تعانون من السعال... اعتمدوا تناول العسل بهذه الطريقة!



يعتبر السعال الناتج عن التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد أمراً شائعاً في هذا الوقت من العام، لذلك يرغب الأشخاص بالبحث عن علاج فعال.



وقالت الدكتورة أنجيلا ماتكي، طبيبة الأطفال في مركز "مايو كلينك" للأطفال، إن العسل يمكن أن يساعد على تهدئة السعال لدى البالغين والأطفال. ولكن لا يُنصح بإعطائه للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد.



ويمكن إضافة العسل إلى الماء الدافئ أو الشاي، أو تناول ملعقة منه، فهو يساعد في علاج السعال.



وأظهرت دراسة أجرتها جامعة أوكسفورد أن العسل أفضل للسعال ونزلات البرد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية. اذ يُعتبر أكثر فعالية من المضادات الحيوية لتعزيز الشفاء من التهابات الصدر. وعند تناوله، يقوم العسل بتغليف بطانة الحلق، ما يخفف من الألم أو الحكة.



ويحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة، ومضادة للبكتيريا، والتي قد تساهم في تأثيره المريح. وتساعد هذه الخصائص في محاربة الالتهابات ويمكن أن تعزز الجهاز المناعي.



وتوصي الدكتورة ماتكي إعطاء الأطفال من عمر سنة وما فوق نصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة صغيرة من العسل، مع أي نوع من السوائل الدافئة.



ويُنصح بتناول ملعقة صغيرة كل ساعتين. وتنطبق هذه الجرعة على البالغين بالتساوي.



ويعدّ العسل آمناً بشكل عام للبالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد، إلا أنه في حال إعطائه للرضع، فقد يؤدي إلى حالة نادرة وخطيرة في الجهاز الهضمي تعرف باسم "التسمم الغذائي عند الرضع".



ويمكن للبكتيريا الناتجة عن هذه الجراثيم أن تزدهر وتتكاثر في أمعاء الطفل، ما يؤدي إلى إنتاج سم قد يكون ضاراً.