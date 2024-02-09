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فاكهة سحرية قادرة على إنقاص الوزن... إليكم التفاصيل!
صحة وتغذية
2024-02-09 | 12:19
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فاكهة سحرية قادرة على إنقاص الوزن... إليكم التفاصيل!
فاكهة سحرية قادرة على إنقاص الوزن... إليكم التفاصيل!
أشاد أحد الأطباء بما يساعد على إنقاص الوزن، وادعى أنه يجب على الأشخاص إدراجه في نظامهم الغذائي، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وقال الدكتور "نيل بارنارد"، الرئيس المؤسس للجنة الأطباء، إن التوت الأزرق وسيلة رائعة للمساعدة في إنقاص الوزن.
كما كشف بارنارد أن التوت الأزرق يجب أن يكون على قائمة التسوق للجميع، لأنه غني بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم وفيتامين C.
وشرح بارنارد أن الأشخاص الذين يقررون تناول المزيد من هذه الأطعمة وإدراجها في نظامهم الغذائي يفقدون الوزن تلقائيًّا.
كذلك، إن إدراج التوت الأزرق في كريمة الكاسترد هو جزءًا من عملية إنقاص الوزن، لأن هذه الأطعمة غنية بالألياف.
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