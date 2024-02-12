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5 أطعمة تحتوي على الكافيين... تجنبوا تناولها قبل النوم لتفادي الأرق
صحة وتغذية
2024-02-12 | 11:19
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5 أطعمة تحتوي على الكافيين... تجنبوا تناولها قبل النوم لتفادي الأرق
يرتبط الكافيين عادة بشرب القهوة، ولكن يجدر بنا أن نعلم أن هناك العديد من الأطعمة الأخرى قد تحتوي على المادة المنبهة وتؤثر على مستويات التوتر والقلق، ما قد يؤثر سلبًا على جودة النوم.
حتى القهوة "بلا كافيين" لا تُعد بديلًا آمنًا في المساء، لأنها تحتوي على كمية صغيرة من الكافيين في كوب واحد. لذلك، قد يكون من المهم فحص المنشطات الموجودة في النظام الغذائي.
ووفق موقع "
ذا صن
"، تتضمن بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها قبل النوم:
- الشوكولاتة الداكنة: على الرغم من الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة، إلا أنها تحتوي على كميات قابلة للإهمال من الكافيين. يُفضل تجنب تناولها قبل النوم.
- الشاي: الشاي هو مشروب آخر يحتوي على الكافيين، ويجب أن يتم اختيار الأنواع التي لا تحتوي على الكافيين من الكافيين قبل وقت النوم، وتشمل البابونج وشاي الفواكه والنعناع.
- المشروبات الغازية: بالإضافة إلى ارتفاع نسبة السكر في المشروبات الغازية، فإن الكثير منها يحتوي أيضًا على كميات عالية من الكافيين. يُفضل تقليل تناولها في فترة ما بعد الظهر.
- المثلجات: بعض نكهات المثلجات، مثل الشوكولاتة، قد تحتوي على كميات قليلة من الكافيين. من الأفضل تجنب تناولها في المساء لتجنب التأثير القائم على الإثارة.
- النعناع: يمكن أن يحتوي النعناع أحيانًا على كميات من الكافيين. يفضل تجنب استهلاكه قبل وقت النوم.
ويرى الخبراء أنه بالإمكان تحقيق طاقة مستدامة طوال اليوم من خلال تبني نظام غذائي متوازن يجب أن يتضمن الفواكه والخضروات والكربوهيدرات الغير مكررة والبروتين. كما يجب تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم والابتعاد عن المنبهات.
وللحصول على طاقة مستدامة، يُشجع على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وضمان الحصول على راحة كافية وجودة نوم جيدة. بتبني هذه العادات الصحية، يمكن تجنب التأثيرات السلبية المحتملة للكافيين على الصحة والنوم.
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صحة وتغذية
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