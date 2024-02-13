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مكعبات الثلج قد تشكّل خطرًا كبيرًا على الأطفال... هذا ما حذّرت منه إحدى المسعفات

مكعبات الثلج قد تشكّل خطرًا كبيرًا على الأطفال... هذا ما حذّرت منه إحدى المسعفات





وقالت "نيكي غوركوتس"، إن الناس غالبًا ما يعتقدون أن مكعبات الثلج لا تشكل خطر الاختناق لأنها سوف تذوب.



ومع ذلك، أوضحت نيكي، وهي أم لطفلين، أن الولد سيظل محرومًا من الأوكسجين لمدة تصل إلى عشر دقائق إذا دخل مكعب الثلج في مجرى الهواء.



وأضافت نيكي أن المدة التي سيقضيها الطفل وهو ينتظر ذوبان مكعب الثلج في فمه، يعيق حصول الأخير على الأوكسيجين، ما قد يؤدي إلى الاختناق.



وبحال تعرض الولد للاختناق، قالت نيكي إن على الأهل الاتصال على الفور بالإسعاف والبدء بالضربات العكسية لإزالة الاختناق. حذرت مسعفة سابقة من إعطاء الأطفال دون سن الرابعة مكعبات الثلج لأنها تشكل عليهم خطر الاختناق، وفق ما نقله موقع " ديلي ميل " البريطاني.وقالت "نيكي غوركوتس"، إن الناس غالبًا ما يعتقدون أن مكعبات الثلج لا تشكل خطر الاختناق لأنها سوف تذوب.ومع ذلك، أوضحت نيكي، وهي أم لطفلين، أن الولد سيظل محرومًا من الأوكسجين لمدة تصل إلى عشر دقائق إذا دخل مكعب الثلج في مجرى الهواء.وأضافت نيكي أن المدة التي سيقضيها الطفل وهو ينتظر ذوبان مكعب الثلج في فمه، يعيق حصول الأخير على الأوكسيجين، ما قد يؤدي إلى الاختناق.وبحال تعرض الولد للاختناق، قالت نيكي إن على الأهل الاتصال على الفور بالإسعاف والبدء بالضربات العكسية لإزالة الاختناق.