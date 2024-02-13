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منها الأدوية... 5 أسباب تؤدي إلى تساقط الشعر: اكتشفوها الآن!
صحة وتغذية
2024-02-13 | 12:26
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منها الأدوية... 5 أسباب تؤدي إلى تساقط الشعر: اكتشفوها الآن!
إن فقدان ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا يُعتبر أمرًا طبيعيًا، حيث يتم استبدال تلك الخصلات بشكل طبيعي بشعر جديد. ومع ذلك، قد يصبح الأمر ملحوظًا ويؤدي إلى تكوُّن بقع صلعاء وفقدان كتل كبيرة من الشعر في حال عدم استبدال الشعر المتساقط بفعالية.
ووفق موقع "
ذا صن
"، يشير الطبيب أمير خان إلى أن هناك أسباب عدة لتساقط الشعر، والعديد منها قابل للعلاج بشكل فعَّال. يمكن تلخيص هذه الأسباب كما يلي:
- علم الوراثة: إذا كان لديك تاريخ عائلي بفقدان الشعر، فإن هناك احتمالًا كبيرًا لتكرار هذا الوضع. يعد علم الوراثة هو العامل الرئيسي في تحديد ما إذا كنت ستفقد شعرك مع تقدم العمر.
- التغيرات الهرمونية: يمكن أن تؤدي التغيرات في مستويات الهرمونات لدى الرجال والنساء إلى تساقط الشعر، وخاصة خلال فترات مثل انقطاع الطمث للنساء.
- الثعلبة: تعد حالة الثعلبة من الأسباب الشائعة لتساقط الشعر، حيث يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر، وتكون هناك عوامل مثل نقص الحديد والإجهاد قد تسهم في حدوثها.
- الأدوية: يمكن أن تسبب بعض الأدوية المستخدمة لعلاج مشاكل صحية مختلفة، مثل السرطان والتهاب المفاصل، تساقط الشعر. ومع ذلك، يُشدد على أهمية التحدث مع الطبيب قبل التوقف عن تناول أي دواء.
- نقص التغذية: يُعد عدم الحصول على العناصر الغذائية الضرورية، خاصة البروتين والحديد، سببًا ممكنًا وراء تساقط الشعر المفاجئ. لذا يجب الحرص على اتباع أنظمة غذائية تحتوي على توازن صحي للحفاظ على صحة الشعر.
في الختام، يجب أن يتم التعامل مع تساقط الشعر بحذر واهتمام، ويُفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب الرئيسي وتحديد العلاج المناسب.
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