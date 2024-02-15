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فيروس كورونا يمكن أن "يدمر" الحياة الجنسية لدى المرأة... إليكم ما توصل إليه العلماء!
صحة وتغذية
2024-02-15 | 09:59
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فيروس كورونا يمكن أن "يدمر" الحياة الجنسية لدى المرأة... إليكم ما توصل إليه العلماء!
فيروس كورونا يمكن أن "يدمر" الحياة الجنسية لدى المرأة... إليكم ما توصل إليه العلماء!
وجدت دراسة أن النساء المصابات بكوفيد-19 أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في غرفة النوم من أولئك اللواتي لم يصبنَ بالعدوى مطلقًا.
وقال العلماء إن المرض الفيروسي يمكن أن يعيق تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يؤدي إلى تقليل الإثارة والرضا الجنسي.
وقالت الدكتورة أميليا إم ستانتون، مؤلفة الدراسة من جامعة بوسطن: "قد يكون من المفاجئ لبعض الناس أن أعراض كوفيد الطويلة قد يكون لها بالفعل تأثير فسيولوجي ونفسي على الصحة الجنسية للنساء".
واكتشف الفريق الأميركي أن النساء اللاتي لم يسبق لهن الإصابة بالمرض لديهن مستويات "أعلى بكثير" من الرغبة والإثارة والرضا مقارنة بالنساء المصابات بالفيروس، وفق ما نقل موقع
ذا صن.
علاوة على ذلك، كشف الفريق أن النساء اللواتي يعانينَ من كوفيد طويل الأمد أبلغن عن إثارة وتزليق ونشوة وألم أسوأ بكثير، مقارنة بالمجموعات الأخرى.
وتشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إلى أنه يُعتقد بالفعل أن حوالي 2.1 مليون بريطاني مصابون بكوفيد منذ فترة طويلة.
وهذا يفسر حالة أولئك الذين ما زالوا يعانون من الأعراض بعد أربعة أسابيع من التعافي من الفيروس.
وأظهرت الأبحاث السابقة أن هذه الحالة يمكن أن تلحق الضرر ببطانة الأوعية الدموية، مما قد يعطل التدفق في أجزاء أخرى من الجسم.
وأحدث دراسة، نشرت في مجلة الطب الجنسي، استطلعت آراء 1313 امرأة لمعرفة مدى تأثير كوفيد على الدافع الجنسي لدى النساء.
وقسم الباحثون النساء إلى ثلاث مجموعات: أولئك اللواتي استوفينَ معايير الإصابة بكوفيد طويل الأمد، وأولئك اللواتي أصبنَ بالمرض مرة واحدة على الأقل، وأولئك اللواتي لم تكن نتيجة اختبارهن إيجابية على الإطلاق.
وتم إعطاء كل امرأة اختبارًا يتضمن أسئلة عدة حول حياتها الجنسية، مثل "خلال الأسابيع الأربعة الماضية، كم مرة شعرت بالرغبة الجنسية؟".
وسجل أولئك اللواتي أصبنَ بكوفيد-19 انخفاضا بنسبة 8.5 في المائة عندما يتعلق الأمر بالرغبة، و2.5 في المائة أقل إثارة، و3 في المائة أقل رضا مقارنة بالنساء اللاتي لم يصبنَ بالمرض أبدا.
وفي الوقت نفسه، عانت النساء المصابات بكوفيد طويل الأمد أكثر. كانت لدى هذه المجموعة رغبة أقل بنسبة 12 في المائة، وإثارة أقل بنسبة 5 في المائة، و5 في المائة أقل من التشحيم مقارنة بأقرانهن اللواتي تجنبنَ كوفيد.
وعلى الرغم من أن الفريق لم يتمكن من تحديد سبب انخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء المصابات بالمرض، إلا أنهم أشاروا إلى أن ذلك قد يكون بسبب مشاكل في تدفق الدم في الأعضاء التناسلية.
وكتبوا: "قد يعكس مرض كوفيد الطويل، جزئيا، الحساسية الكامنة للأحاسيس الجسدية، أو الانزعاج، أو الألم".
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