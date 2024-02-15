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من بينها رائحة الكاتشب وملمع الأحذية... شم هذه الروائح يمكن أن يساعد في التغلب على الاكتئاب: إليكم هذه الدراسة!

من بينها رائحة الكاتشب وملمع الأحذية... شم هذه الروائح يمكن أن يساعد في التغلب على الاكتئاب: إليكم هذه الدراسة!







واكتشف باحثون من جامعة بيتسبرغ أن الروائح أكثر فعالية من الكلمات في إثارة الذكريات الإيجابية، مما قد يساعد الأشخاص المصابين بالاكتئاب على التخلص من أنماط التفكير السلبية.



وقام الباحثون بتعريض 32 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا يعانون من اضطراب الاكتئاب الشديد إلى 12 رائحة في مرطبانات.



وشملت الروائح Vicks VapoRub والقهوة المطحونة وزيت جوز الهند ومسحوق الكمون والنبيذ الأحمر ومستخلص الفانيليا وحبوب القرنفل وملمع الأحذية وزيت البرتقال الأساسي والكاتشب، وفق ما نقل موقع



وبعد شم القوارير، طلب علماء الأعصاب من المشاركين أن يتذكروا ذكرى معينة وما إذا كانت جيدة أم سيئة.



وقالت كيمبرلي يونغ، المؤلفة الرئيسية للدراسة التي نشرت في JAMA Network Open، إن الأشخاص المكتئبين الذين شموا رائحة مألوفة كانوا أكثر عرضة لاسترجاع ذكرى أو حدث معين - مثل وجودهم في مقهى قبل أسبوع - مقارنة بالمزيد من الذاكريات العامة لذهابهم إلى القهوة في وقت ما من حياتهم مثلا.



وعند مقارنتها بإشارات الكلمات، تثير الروائح ذكريات تبدو أكثر "حيوية وغامرة وحقيقية".



وقالت كيمبرلي يونغ، المؤلفة الرئيسية للدراسة والأستاذ المساعدة في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة بيتسبرغ، في بيان صحفي: "لقد كان من المفاجئ بالنسبة لي أنه لم يفكر أحد في النظر إلى استرجاع الذاكرة لدى الأفراد المصابين بالاكتئاب باستخدام إشارات الرائحة من قبل".



وأوضحت يونغ أن تنشيط جزء من الدماغ يسمى اللوزة الدماغية، والذي يتحكم في استجابة "القتال أو الهروب"، يساعد في استرجاع الذكريات لأن اللوزة الدماغية توجه الانتباه إلى أحداث معينة. من المحتمل أن تحفز الروائح اللوزة الدماغية من خلال الوصلات العصبية في البصلة الشمية، وهي كتلة من الأنسجة العصبية المرتبطة بحاسة الشم.



وقالت إن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يبلغون عن صعوبة في استرجاع ذكريات معينة من سيرتهم الذاتية. نظرًا لأن يونغ تعلم أن الرائحة يمكن أن تثير ذكريات سعيدة لدى الأشخاص غير المصابين بالاكتئاب، فقد قررت استخدام دراسة الشم واسترجاع الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.



وقالت يونغ إن تحسين الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب يمكن أن يساعدهم على الشفاء بشكل أسرع.



وأضافت في البيان: "إذا قمنا بتحسين الذاكرة، فيمكننا تحسين حل المشاكل وتنظيم العواطف والمشاكل الوظيفية الأخرى التي يعاني منها الأفراد المصابون بالاكتئاب في كثير من الأحيان".



وتخطط يونغ لاستخدام ماسح ضوئي للدماغ في المستقبل لإثبات نظريتها القائلة بأن الروائح تتفاعل مع اللوزة الدماغية للأشخاص المكتئبين.

سر علاج الاكتئاب يكمن تحت أنفك مباشرة، وفقا لدراسة جديدة.واكتشف باحثون من جامعة بيتسبرغ أن الروائح أكثر فعالية من الكلمات في إثارة الذكريات الإيجابية، مما قد يساعد الأشخاص المصابين بالاكتئاب على التخلص من أنماط التفكير السلبية.وقام الباحثون بتعريض 32 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا يعانون من اضطراب الاكتئاب الشديد إلى 12 رائحة في مرطبانات.وشملت الروائح Vicks VapoRub والقهوة المطحونة وزيت جوز الهند ومسحوق الكمون والنبيذ الأحمر ومستخلص الفانيليا وحبوب القرنفل وملمع الأحذية وزيت البرتقال الأساسي والكاتشب، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وبعد شم القوارير، طلب علماء الأعصاب من المشاركين أن يتذكروا ذكرى معينة وما إذا كانت جيدة أم سيئة.وقالت كيمبرلي يونغ، المؤلفة الرئيسية للدراسة التي نشرت في JAMA Network Open، إن الأشخاص المكتئبين الذين شموا رائحة مألوفة كانوا أكثر عرضة لاسترجاع ذكرى أو حدث معين - مثل وجودهم في مقهى قبل أسبوع - مقارنة بالمزيد من الذاكريات العامة لذهابهم إلى القهوة في وقت ما من حياتهم مثلا.وعند مقارنتها بإشارات الكلمات، تثير الروائح ذكريات تبدو أكثر "حيوية وغامرة وحقيقية".وقالت كيمبرلي يونغ، المؤلفة الرئيسية للدراسة والأستاذ المساعدة في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة بيتسبرغ، في بيان صحفي: "لقد كان من المفاجئ بالنسبة لي أنه لم يفكر أحد في النظر إلى استرجاع الذاكرة لدى الأفراد المصابين بالاكتئاب باستخدام إشارات الرائحة من قبل".وأوضحت يونغ أن تنشيط جزء من الدماغ يسمى اللوزة الدماغية، والذي يتحكم في استجابة "القتال أو الهروب"، يساعد في استرجاع الذكريات لأن اللوزة الدماغية توجه الانتباه إلى أحداث معينة. من المحتمل أن تحفز الروائح اللوزة الدماغية من خلال الوصلات العصبية في البصلة الشمية، وهي كتلة من الأنسجة العصبية المرتبطة بحاسة الشم.وقالت إن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يبلغون عن صعوبة في استرجاع ذكريات معينة من سيرتهم الذاتية. نظرًا لأن يونغ تعلم أن الرائحة يمكن أن تثير ذكريات سعيدة لدى الأشخاص غير المصابين بالاكتئاب، فقد قررت استخدام دراسة الشم واسترجاع الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.وقالت يونغ إن تحسين الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب يمكن أن يساعدهم على الشفاء بشكل أسرع.وأضافت في البيان: "إذا قمنا بتحسين الذاكرة، فيمكننا تحسين حل المشاكل وتنظيم العواطف والمشاكل الوظيفية الأخرى التي يعاني منها الأفراد المصابون بالاكتئاب في كثير من الأحيان".وتخطط يونغ لاستخدام ماسح ضوئي للدماغ في المستقبل لإثبات نظريتها القائلة بأن الروائح تتفاعل مع اللوزة الدماغية للأشخاص المكتئبين.