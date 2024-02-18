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تحذير من أداة "شهيرة" في مطبخكم... "قد تؤدي الى مشاكل في الإنجاب والجهاز الهضمي والسرطان"!
صحة وتغذية
2024-02-18 | 05:20
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تحذير من أداة "شهيرة" في مطبخكم... "قد تؤدي الى مشاكل في الإنجاب والجهاز الهضمي والسرطان"!
تحذير من أداة "شهيرة" في مطبخكم... "قد تؤدي الى مشاكل في الإنجاب والجهاز الهضمي والسرطان"!
من الممكن أن تتسبب إحدى أدوات المطبخ الشهيرة في إحداث ضرر كبير بصحتك، وهي من العناصر التي قد تستخدمها كل يوم.
ومن المحتمل أن تطلق ألواح التقطيع البلاستيكية جزيئات بلاستيكية صغيرة في طعامك، وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية.
وفي تلك المقالة الأكاديمية، افترض العلماء أن مستخدمي ألواح التقطيع البلاستيكية يمكن أن يتعرضوا لملايين الجزيئات البلاستيكية بسبب الضرب المتكرر للسكين، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست.
وتشكل هذه المواد البلاستيكية الدقيقة خطراً صحياً معروفاً، وقد تم ربطها بمشاكل الإنجاب ومشاكل الجهاز الهضمي والسرطان، وفقاً لباحثين في جامعة هارفارد.
وقال الكيميائي الصناعي المتقاعد ومستشار الكيمياء مارك جونز لموقع Yahoo News:"إننا نستهلك من دون قصد ما يعادل كمية البلاستيك الموجودة في بطاقة الائتمان كل أسبوع".
وفي الواقع، إذا كنت تشرب من زجاجات المياه البلاستيكية، أو تتناول الطعام في عبوات بلاستيكية، أو حتى تأكل اللحوم فقط، فمن المحتمل أنك تستهلك المواد البلاستيكية الدقيقة.
وقالت تاشا ستويبر، وهي عالمة بارزة في مجموعة العمل البيئي، لموقع Yahoo News إنها لا تستخدم ألواح التقطيع البلاستيكية من باب الحذر الشديد.
وأضافت ستويبر: "أي شيء يمكنك القيام به لتقليل تعرضك للبلاستيك هو أمر جيد... وما تستخدمه في المطبخ هو مكان جيد للبدء."
بالإضافة إلى تجنب المواد البلاستيكية الدقيقة، تفضل ستويبر شخصيًا ألواح التقطيع الخشبية أو المعدنية لأنها أكثر متانة، وسهلة التنظيف، وأكثر استدامة.
وبالمثل، توصي باستخدام زجاجة مياه قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مياه مفلترة لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية الدقيقة، وتجنب استخدام الحاويات البلاستيكية لتخزين الطعام.
وبينما ادعت ستويبر أن أخاديد اللوح البلاستيكي قد يكون من الصعب تطهيرها وتنظيفها تمامًا، فقد انقسم خبراء سلامة الأغذية حول نظافة البلاستيك مقابل الخشب.
وعلى الرغم من أن ألواح التقطيع الخشبية مضادة للميكروبات بشكل طبيعي وممتعة من الناحية الجمالية على سطح العمل الخاص بك، إلا أن ستيفي تشيب، وهو طاهٍ محترف، أخبر Woman & Home سابقًا أنها يمكن أن تؤوي البكتيريا في السطح المسامي حيث يمكن أن يعلق الطعام.
وبينما تقول ستويبر أن الأمر نفسه ينطبق على الألواح البلاستيكية، فإن مفتاح سلامة الأغذية هو إبقاء اللحوم النيئة منفصلة عن الخضروات النيئة، مما يعني أنك ستحتاج إلى أكثر من لوح واحد لمنع التسمم الغذائي.
وقالت بريتاني سونيير، المديرة التنفيذية في الشراكة من أجل تعليم سلامة الأغذية، لـ Southern Living: "إن لوحة منفصلة للحوم النيئة أو المأكولات البحرية تمنع البكتيريا من تلويث الخضار أو الفاكهة أو غيرها من الأطعمة التي لا تحتاج إلى مزيد من الطهي".
وبدلاً من ذلك، توصي بألواح التقطيع المصنوعة من الخيزران، لأنها أكثر صلابة وليست مسامية مثل الألواح الخشبية التقليدية.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
"شهيرة"
مطبخكم...
"قد
مشاكل
الإنجاب
والجهاز
الهضمي
والسرطان"!
دراسة صادمة... فيروسات لعبت دوراً في تطور أدمغة البشر: بهذه الطريقة!
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