الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحذير من أداة "شهيرة" في مطبخكم... "قد تؤدي الى مشاكل في الإنجاب والجهاز الهضمي والسرطان"!

صحة وتغذية
2024-02-18 | 05:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحذير من أداة &quot;شهيرة&quot; في مطبخكم... &quot;قد تؤدي الى مشاكل في الإنجاب والجهاز الهضمي والسرطان&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تحذير من أداة "شهيرة" في مطبخكم... "قد تؤدي الى مشاكل في الإنجاب والجهاز الهضمي والسرطان"!

تحذير من أداة "شهيرة" في مطبخكم... "قد تؤدي الى مشاكل في الإنجاب والجهاز الهضمي والسرطان"!

من الممكن أن تتسبب إحدى أدوات المطبخ الشهيرة في إحداث ضرر كبير بصحتك، وهي من العناصر التي قد تستخدمها كل يوم.

ومن المحتمل أن تطلق ألواح التقطيع البلاستيكية جزيئات بلاستيكية صغيرة في طعامك، وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية.

وفي تلك المقالة الأكاديمية، افترض العلماء أن مستخدمي ألواح التقطيع البلاستيكية يمكن أن يتعرضوا لملايين الجزيئات البلاستيكية بسبب الضرب المتكرر للسكين، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وتشكل هذه المواد البلاستيكية الدقيقة خطراً صحياً معروفاً، وقد تم ربطها بمشاكل الإنجاب ومشاكل الجهاز الهضمي والسرطان، وفقاً لباحثين في جامعة هارفارد.

وقال الكيميائي الصناعي المتقاعد ومستشار الكيمياء مارك جونز لموقع Yahoo News:"إننا نستهلك من دون قصد ما يعادل كمية البلاستيك الموجودة في بطاقة الائتمان كل أسبوع".

وفي الواقع، إذا كنت تشرب من زجاجات المياه البلاستيكية، أو تتناول الطعام في عبوات بلاستيكية، أو حتى تأكل اللحوم فقط، فمن المحتمل أنك تستهلك المواد البلاستيكية الدقيقة.

وقالت تاشا ستويبر، وهي عالمة بارزة في مجموعة العمل البيئي، لموقع Yahoo News إنها لا تستخدم ألواح التقطيع البلاستيكية من باب الحذر الشديد.

وأضافت ستويبر: "أي شيء يمكنك القيام به لتقليل تعرضك للبلاستيك هو أمر جيد... وما تستخدمه في المطبخ هو مكان جيد للبدء."

بالإضافة إلى تجنب المواد البلاستيكية الدقيقة، تفضل ستويبر شخصيًا ألواح التقطيع الخشبية أو المعدنية لأنها أكثر متانة، وسهلة التنظيف، وأكثر استدامة.
 
وبالمثل، توصي باستخدام زجاجة مياه قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مياه مفلترة لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية الدقيقة، وتجنب استخدام الحاويات البلاستيكية لتخزين الطعام.

وبينما ادعت ستويبر أن أخاديد اللوح البلاستيكي قد يكون من الصعب تطهيرها وتنظيفها تمامًا، فقد انقسم خبراء سلامة الأغذية حول نظافة البلاستيك مقابل الخشب.

وعلى الرغم من أن ألواح التقطيع الخشبية مضادة للميكروبات بشكل طبيعي وممتعة من الناحية الجمالية على سطح العمل الخاص بك، إلا أن ستيفي تشيب، وهو طاهٍ محترف، أخبر Woman & Home سابقًا أنها يمكن أن تؤوي البكتيريا في السطح المسامي حيث يمكن أن يعلق الطعام.

وبينما تقول ستويبر أن الأمر نفسه ينطبق على الألواح البلاستيكية، فإن مفتاح سلامة الأغذية هو إبقاء اللحوم النيئة منفصلة عن الخضروات النيئة، مما يعني أنك ستحتاج إلى أكثر من لوح واحد لمنع التسمم الغذائي.

وقالت بريتاني سونيير، المديرة التنفيذية في الشراكة من أجل تعليم سلامة الأغذية، لـ Southern Living: "إن لوحة منفصلة للحوم النيئة أو المأكولات البحرية تمنع البكتيريا من تلويث الخضار أو الفاكهة أو غيرها من الأطعمة التي لا تحتاج إلى مزيد من الطهي".

وبدلاً من ذلك، توصي بألواح التقطيع المصنوعة من الخيزران، لأنها أكثر صلابة وليست مسامية مثل الألواح الخشبية التقليدية.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

"شهيرة"

مطبخكم...

"قد

مشاكل

الإنجاب

والجهاز

الهضمي

والسرطان"!

دراسة صادمة... فيروسات لعبت دوراً في تطور أدمغة البشر: بهذه الطريقة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-16

في عيد ميلادها الاول... طفلة تعيش "العمى المؤقت" لهذا السبب: والعائلة تشدد على تحذير الآخرين!

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-13

الأمم المتحدة تخشى أن تؤدي العمليات الإسرائيلية إلى وقوع "مجزرة" في رفح

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-13

مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح في غزة "قد تؤدي إلى مذبحة" وقد تجعل عملية الإغاثة تكاد تنتهي

LBCI
فنّ
2024-02-09

هل أدّى مسلسل "هانا مونتانا" إلى انفصال والدي بطلته الشهيرة؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-02-17

دراسة صادمة... فيروسات لعبت دوراً في تطور أدمغة البشر: بهذه الطريقة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-15

من بينها رائحة الكاتشب وملمع الأحذية... شم هذه الروائح يمكن أن يساعد في التغلب على الاكتئاب: إليكم هذه الدراسة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-15

فيروس كورونا يمكن أن "يدمر" الحياة الجنسية لدى المرأة... إليكم ما توصل إليه العلماء!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-14

هل يمكن لعناق سريع أن يساعدك على النوم... هذا ما كشفه الخبراء حول "هرمون الاحتضان"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-30

"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-02-16

متابع إسرائيلي يستفزّ محمد رمضان... فكيف ردّ عليه؟

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-15

ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟

LBCI
منوعات
2024-02-12

ظل يتهمها بالخيانة فسئمت منه وخانته مع أعز أصدقائه... ولهذا السبب أرادت الانفصال عنه!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:54

قبيسي: حركة أمل لم ولن تبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:23

فضل الله: بلدنا وخصوصا الجنوب من أكثر المعنيين بنتائج العدوان على غزة

LBCI
أخبار دولية
06:09

نتنياهو: الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب

LBCI
أخبار لبنان
05:18

الراعي: البطولة في تجنب الحرب لا في صنعها

LBCI
أخبار دولية
04:37

رئيس الوزراء الفلسطيني: روسيا دعت فصائل فلسطينية للاجتماع في موسكو

LBCI
أخبار لبنان
16:30

النبطية في عرس وطنيّ... مراسم تشييع الشهداء السبعة

LBCI
رياضة
14:51

منتخب لبنان للرغبي للسيدات يحقق المركز الخامس في البطولة العربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

دورات تدريبية مجانية للطلاب في فن الطهي للإنخراط في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

رسوم كلاسيكية تجريدية ومعاصرة تجسّد تطورات البانوراما اللبنانية بمجموعة لوحات في بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:45

أراد مساعدة زوجته على الحمل... فجمع حيواناته المنوية مع والده وهذا ما حصل!

LBCI
اخبار البرامج
15:15

ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف للبنان في الفترة المقبلة؟

LBCI
اخبار البرامج
15:11

إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!

LBCI
منوعات
14:30

دخلت إلى منزل حبيبها ولم تصدق ما رأته في الحمام... كان عارياً ووالدته تفرك له جسمه!

LBCI
منوعات
12:39

وجد والدته في غرفة النوم مع شقيق زوجته... وهذا ما فعلته العائلة بها!

LBCI
منوعات
05:29

زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!

LBCI
اخبار البرامج
15:07

ليلى عبد اللطيف: تقاضيت 150 ألف دولار من سياسي لبناني وفي مليون دولار على الطريق!

LBCI
حال الطقس
00:39

متى تنكفئ المنخفضات الجوية؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More