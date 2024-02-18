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بعد 10 سنوات من الآن... هل يتمكن الطب من القضاء على الملاريا؟!
صحة وتغذية
2024-02-18 | 15:14
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بعد 10 سنوات من الآن... هل يتمكن الطب من القضاء على الملاريا؟!
بعد 10 سنوات من الآن... هل يتمكن الطب من القضاء على الملاريا؟!
يصر مخترع لقاح بريطاني على أنه يمكن القضاء على الملاريا في غضون عشر سنوات.
وابتكر مختبر البروفيسور أدريان هيل واحدة من اثنتين فقط من اللقاحات الناجحة للمرض.
وقال إن أفريقيا - حيث تم العثور على 94 في المائة من الحالات - يمكن أن تقضي على العدوى الطفيلية باللقاحات الجديدة والناموسيات والأدوية المضادة للملاريا، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وقال البروفيسور هيل، من جامعة أكسفورد، في مؤتمر أميركي: "القضاء على الملاريا يمكن أن يكون ممكنا في غضون عشر سنوات، انه أمر مثير حقا."
وتبلغ تكلفة لقاح R21 3 جنيهات إسترلينية للجرعة الواحدة، ويمكن للمصانع في الهند زيادة الإنتاج إلى 200 مليون سنويًا.
وتقتل الملاريا أكثر من 600 ألف شخص سنويا.
وبدأت عمليات الحقن الروتينية في الكاميرون الشهر الفائت، ويريد مسؤولو الصحة تحصين 6.6 مليون طفل في 20 دولة أفريقية بحلول العام المقبل.
لكن البروفيسور هيل حذر من التكلفة الباهظة المترتبة على ذلك.
وقال: "أعتقد أن هذا ممكن حقًا إذا أراد العالم أن يدفع تكاليف حملة القضاء على الملاريا... اليوم، ننفق 4 مليارات دولار سنويا من دون تغيير في الأوضاع- ربما نحتاج إلى 20 مليار دولار لحملة القضاء على الملاريا."
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