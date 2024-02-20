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تغييرات بسيطة ضمن روتينكم اليومي قد تحدث فرقًا... اكتشفوا هذه النصائح لتجنب الشعور المستمر بالتعب!

صحة وتغذية
2024-02-20 | 09:20
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تغييرات بسيطة ضمن روتينكم اليومي قد تحدث فرقًا... اكتشفوا هذه النصائح لتجنب الشعور المستمر بالتعب!
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تغييرات بسيطة ضمن روتينكم اليومي قد تحدث فرقًا... اكتشفوا هذه النصائح لتجنب الشعور المستمر بالتعب!

تغييرات بسيطة ضمن روتينكم اليومي قد تحدث فرقًا... اكتشفوا هذه النصائح لتجنب الشعور المستمر بالتعب!

شارك عدد من الأستراليين التغييرات "البسيطة" التي أجروها على حياتهم اليومية والتي كان لها تأثير إيجابي كبير على صحتهم ورفاهيتهم بشكل عام.

وفي التفاصيل، اقترح البعض أن إعطاء النفس حدودًا زمنية أمام الشاشات يؤدي إلى تغيير ما، وحتى جدولة نصف ساعة من الصمت في يومهم، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

وقال الكثيرون إنهم ابتعدوا عن الشاشات والتكنولوجيا في الليل لمساعدتهم على الشعور بالهدوء والنوم بشكل أفضل، كما اقترح أحدهم محاولة النوم أثناء القراءة بدلاً من التحديق في الشاشة.

كذلك، شدّد البعض على أهمية إبقاء الإشعارات صامتة للحصول على الراحة، وأوصى أحد الموظفين بارتداء ملابس العمل العادية بدلاً من الثياب الرياضية أو ملابس النوم للعمل من المنزل.

كما أن النشاط الجسدي أو التمرين هو الطريقة الأكثر كفاءة وفعالية لأجسامنا لإكمال دورة التوتر حتى نتمكن من التخلص من الآثار التراكمية للتوتر.
 

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