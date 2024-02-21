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دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!

صحة وتغذية
2024-02-21 | 05:12
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دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
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دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!

دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!

تم ربط لقاحات كوفيد التي تنتجها شركات مثل فايزر وموديرنا وأسترازينيكا بحالات نادرة من اضطرابات القلب والدماغ والدم، وفقًا لأكبر دراسة لقاح حتى الآن.

وأفادت بلومبرغ نيوز أن باحثين من الشبكة العالمية لبيانات اللقاحات قاموا بتحليل 99 مليون شخص تلقوا لقاحات في ثماني دول وراقبوا الزيادات في 13 حالة طبية.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Vaccine الأسبوع الفائت، أن اللقاحات مرتبطة بارتفاع طفيف في الحالات الطبية العصبية والدم والقلب.

وتم العثور على حالات نادرة من التهاب عضلة القلب في الجرعات الأولى والثانية والثالثة من لقاحات mRNA الخاصة بشركة Pfizer-BioNTech وModerna.

ووجدت الدراسة أن هناك حالة أخرى من أمراض القلب، وهي التهاب التامور، وهو التهاب عضلة القلب، تزيد خطر الإصابة بها بمقدار 6.9 أضعاف لدى أولئك الذين تلقوا جرعة ثالثة من لقاح أسترازينيكا المضاد للفيروسات، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وفي الوقت نفسه، زادت خطورة الجرعة الأولى والرابعة من لقاح موديرنا بمقدار 1.7 مرة و2.6 مرة على التوالي.

وقالت بلومبرغ إنه تم تحديد خطر متزايد أيضًا لنوع من جلطة الدم في الدماغ من طلقات ناقلات الفيروس مثل تلك التي طورتها جامعة أكسفورد وصنعتها شركة أسترازينيكا.

ووفقا للدراسة، كان هناك خطر أكبر بمقدار 2.5 مرة للإصابة بمتلازمة غيلان باريه، وهو اضطراب عصبي نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي الأعصاب، بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا.

ووجد الباحثون أنه تم تحديد إشارات السلامة المحتملة لالتهاب النخاع المستعرض، وهو التهاب في النخاع الشوكي، بعد لقاحات ناقلات الفيروس، وكذلك التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر، وهو التهاب وتورم في الدماغ والحبل الشوكي، بعد لقاحات ناقلات الفيروس وmRNA. .

وقام الخبراء في GVDV في نيوزيلندا - الذراع البحثي لمنظمة الصحة العالمية - بفحص 13 حالة طبية اعتبروها "أحداثًا سلبية ذات أهمية خاصة" بين الأشخاص، بهدف تحديد الحالات الأعلى من المتوقع بعد اللقاح.

وتم إعطاء أكثر من 13.5 مليار جرعة في كل أنحاء العالم منذ بداية الوباء. وتعرضت نسبة صغيرة من الذين تم تحصينهم للأذى من جراء الجرعات، مما أثار الجدل حول فوائد التطعيمات مقابل مخاطرها.

وقالت المؤلفة الرئيسية كريستينا فاكسوفا من قسم أبحاث علم الأوبئة في معهد ستاتينز سيروم في الدنمارك، في بيان: "إن حجم السكان في هذه الدراسة زاد من إمكانية تحديد إشارات نادرة محتملة لسلامة اللقاحات".

وأضافت: "من غير المرجح أن تحتوي المواقع أو المناطق الفردية على عدد كبير بما يكفي من السكان لاكتشاف الإشارات النادرة جدًا".

وأكد أحد الخبراء الذين لم يشاركوا في الدراسة أن فوائد اللقاحات تفوق المخاطر.

وقال جاكوب غلانفيل، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية Centivax: "لا تزال احتمالات حدوث كل هذه الأحداث السلبية أعلى بكثير عند الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 (COVID-19)، لذا فإن الحصول على التطعيم لا يزال الخيار الأكثر أمانًا إلى حد كبير". 

وشارك الدكتور مارك سيغل، أستاذ الطب السريري في مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك، في استنتاج مماثل، قائلا: "تكشف الدراسة المكثفة ومراجعة البيانات عن بعض الارتباط النادر بين لقاحات mRNA والتهاب عضلة القلب، خاصة بعد الجرعة الثانية، بالإضافة إلى وجود ارتباط بين لقاحات ناقلات الفيروسات الغدية من نوع Oxford Astra Zeneca ومتلازمة غيلان باريه". 

وأضاف: "لكن هذه المخاطر نادرة وتظهر دراسات أخرى أن اللقاح يقلل من خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب الناجم عن كوفيد نفسه بشكل كبير"، مضيفا أن كل اللقاحات لها آثار جانبية.

"يتعلق الأمر دائمًا بتحليل المخاطر/الفوائد لما تخاف منه أكثر - الآثار الجانبية للقاح أو الفيروس نفسه، والذي يمكن أن يكون له آثار جانبية طويلة المدى من حيث ضبابية الدماغ، والتعب، والسعال، وكذلك مشاكل القلب"، قال سيغل.

وأضاف سيغل: "إن إنكار الآثار الجانبية للقاح أو المبالغة فيها ليس علمًا جيدًا - ولا التقليل من مخاطر الفيروس، خاصة في المجموعات المعرضة للخطر".

وقالت شركة فايزر للصحيفة في بيان لها إنه على الرغم من أنها "لم تشارك في هذه الدراسة، إلا أننا نرحب بالبحث المستقل والخطاب الأكاديمي لتعزيز دراسة كوفيد-19".

وقالت في رسالة البريد الإلكتروني: "السلامة هي مصدر قلق كبير لنا جميعًا، وتأخذ شركتا Pfizer وBioNTech التقارير عن الآثار الجانبية التي يحتمل أن تكون مرتبطة بلقاحنا لكوفيد-19 على محمل الجد".

"منذ الترخيص الأولي للاستخدام في كانون الأول 2020، تم إعطاء لقاح Pfizer-BioNTech ضد كوفيد-19 لأكثر من 1.5 مليار شخص، وأظهر ملف سلامة مناسبًا في كل الفئات العمرية، وساعد في الحماية من النتائج الوخيمة لكوفيد-19"، أضافت الشركة، بما في ذلك دخول المستشفى والوفاة.
 

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