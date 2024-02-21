الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نظام غذائي مفيد يساعد في تخفيف الأعراض لدى النساء بعد مرحلة انقطاع الطمث... وهذا ما جاء فيه
صحة وتغذية
2024-02-21 | 10:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
نظام غذائي مفيد يساعد في تخفيف الأعراض لدى النساء بعد مرحلة انقطاع الطمث... وهذا ما جاء فيه
نظام غذائي مفيد يساعد في تخفيف الأعراض لدى النساء بعد مرحلة انقطاع الطمث... وهذا ما جاء فيه
تعاني النساء من الهبّات الساخنة، مشاكل النوم والتغيير في أجسادهن بعد انقطاع الطمث، لكن العلماء يعتقدون أنهم حددوا النظام الغذائي الدقيق الذي يمكن أن يقلل من شدة الأعراض هذه.
وأشارت الدراسات إلى أن فقدان الوزن يمكن أن يخفف من الهبات الساخنة، مع تقليل خطر حدوث مضاعفات خطيرة، مثل أمراض القلب، الأوعية الدموية، السكري من النوع الثاني والسرطان.
ونصح الباحثون النساء بالابتعاد عن اللحوم المصنعة، تقليل المشروبات الكحولية وزيادة تناولهن للبروتين.
كما أشار العلماء إلى أن الدراسة كانت مجرد مراقبة وأن النظام الغذائي وحده لا يمكنه التحكم في الأعراض، حتى لو كان من الممكن أن يساعد.
وفي التفاصيل، قام باحثون من جامعة بودابست بمراجعة بيانات من 134 دراسة لتحديد النظام الغذائي الأكثر توازناً لـ "انقطاع الطمث الصحي".
وأظهرت الدراسات أن النساء تكتسبن حوالي 6.8 كيلوغرامًا بين الـ50 والـ60 عامًا، بغض النظر عن وزنهن الأولي، فحذّر الفريق من أن زيادة الوزن قد تؤدي إلى تفاقم أعراض انقطاع الطمث، إذ تزيد من خطر حدوث مضاعفات.
وبموجب النظام الغذائي الموصى به، قضوا بأنه يجب على النساء ألا يتناولن أكثر من 5 غرامات من الملح يوميًا وما لا يقل عن 300 غرام من الخضار و200 غرام من الفاكهة يوميًا.
وقال الباحثون إن نصف هذا البروتين يجب أن يأتي من مصادر نباتية مثل فول الصويا، السيتان، العدس، الفول، الحمص، الكينوا والمكسرات.
ومن بين التوصيات اليومية الأخرى تناول 30 غرامًا من المكسرات، وما بين 30 إلى 45 غرام من الألياف أو الحبوب الكاملة بشكل أساسي ومنتجات الألبان التي تعادل محتوى الكالسيوم في نصف لتر من الحليب.
ووفقا للنتائج، يجب على النساء تناول حصتين على الأقل من الأسماك كل أسبوع، ولكن ليس أكثر من 350 غرام إلى 500 غرام من اللحوم الحمراء.
وقال الفريق أيضًا إن الاستهلاك المعتدل للدهون، مثل الزيوت وبذر الكتان، يعد "ضروريًا"، كما يجب تجنب السكريات البسيطة، مثل الكعك والحلويات والمشروبات الغازية.
وشدد الفريق على أهمية تحسين نسبة الكالسيوم والفيتامين د، ممارسة التمارين البدنية بصورة كافية وتجنب التدخين والكحول.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
غذائي
يساعد
تخفيف
الأعراض
النساء
مرحلة
انقطاع
الطمث...
التالي
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
دراسة جديدة وصادمة تثير التساؤلات... حليب الرجال الذين تحولوا إلى نساء جيد للأطفال تماماً مثل حليب الثدي؟!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-03
علاج عشبي لانقطاع الطمث كاد أن يودي بحياتها... اصفرار مرعب اجتاح وجهها وعينيها: اليكم ما حصل معها! (صور)
منوعات
2024-02-03
علاج عشبي لانقطاع الطمث كاد أن يودي بحياتها... اصفرار مرعب اجتاح وجهها وعينيها: اليكم ما حصل معها! (صور)
0
آخر الأخبار
2024-01-31
كنعان لحوار المرحلة: لست مرشحًا لرئاسة الجمهورية ولم أطرح إسمي وهذا لا يعني أنني خائف من المسؤولية لكن الرئاسة تحتاج إلى ظروف ناضجة للوصول إلى هذا الموقع
آخر الأخبار
2024-01-31
كنعان لحوار المرحلة: لست مرشحًا لرئاسة الجمهورية ولم أطرح إسمي وهذا لا يعني أنني خائف من المسؤولية لكن الرئاسة تحتاج إلى ظروف ناضجة للوصول إلى هذا الموقع
0
منوعات
2024-01-29
دمّرت نظام حياتها وحياة عائلتها... عابرة جنسية تشعر بالندم على التحوّل: "النساء المتحوّلات لسن نساء!"
منوعات
2024-01-29
دمّرت نظام حياتها وحياة عائلتها... عابرة جنسية تشعر بالندم على التحوّل: "النساء المتحوّلات لسن نساء!"
0
صحة وتغذية
2024-01-26
إلى النساء... السباحة في الماء البارد قد تخفف من هذه الأعراض الصحية المزعجة
صحة وتغذية
2024-01-26
إلى النساء... السباحة في الماء البارد قد تخفف من هذه الأعراض الصحية المزعجة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
10:38
الخبراء يحذّرون من الضوء المنبعث من الهواتف الذكية... وما تم اكتشافه خلال الدراسة قد يشكّل ثورة بوجه السكري!
علوم وتكنولوجيا
10:38
الخبراء يحذّرون من الضوء المنبعث من الهواتف الذكية... وما تم اكتشافه خلال الدراسة قد يشكّل ثورة بوجه السكري!
0
صحة وتغذية
07:55
سرطان العين النادر... ما هو وكيف يمكن اكتشافه؟
صحة وتغذية
07:55
سرطان العين النادر... ما هو وكيف يمكن اكتشافه؟
0
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
0
صحة وتغذية
2024-02-20
دراسة جديدة وصادمة تثير التساؤلات... حليب الرجال الذين تحولوا إلى نساء جيد للأطفال تماماً مثل حليب الثدي؟!
صحة وتغذية
2024-02-20
دراسة جديدة وصادمة تثير التساؤلات... حليب الرجال الذين تحولوا إلى نساء جيد للأطفال تماماً مثل حليب الثدي؟!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:08
شابس: عدم وجود أي تداعيات على قدرة بريطانيا على إطلاق أسلحة نووية
أخبار دولية
08:08
شابس: عدم وجود أي تداعيات على قدرة بريطانيا على إطلاق أسلحة نووية
0
أمن وقضاء
2024-02-20
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوة السلاح وانتحال صفة أمنية... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
2024-02-20
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوة السلاح وانتحال صفة أمنية... هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
أمن وقضاء
08:42
بالجرم المشهود... توقيف أحد أفراد عصابة خلال سرقته محوّل كهرباء
أمن وقضاء
08:42
بالجرم المشهود... توقيف أحد أفراد عصابة خلال سرقته محوّل كهرباء
0
فنّ
05:21
نانسي عجرم في مرمى الانتقادات... صورها وهي تصافح المدوّن الإسرائيلي أشعلت الانترنت
فنّ
05:21
نانسي عجرم في مرمى الانتقادات... صورها وهي تصافح المدوّن الإسرائيلي أشعلت الانترنت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟
0
أخبار دولية
13:34
ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية
أخبار دولية
13:34
ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مدينة رفح… الملاذ الأخير لـ ١.٤ مليون فلسطيني
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مدينة رفح… الملاذ الأخير لـ ١.٤ مليون فلسطيني
0
أخبار دولية
13:17
غالانت يهدّد بمواصلة قصف سوريا ولبنان
أخبار دولية
13:17
غالانت يهدّد بمواصلة قصف سوريا ولبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
أسهم التوصل الى صفقة لتبادل الأسرى ترتفع في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:16
أسهم التوصل الى صفقة لتبادل الأسرى ترتفع في إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الوفد النيابي أنهى زيارته للندن... و١٧٠١ نجم المحادثات
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الوفد النيابي أنهى زيارته للندن... و١٧٠١ نجم المحادثات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الـLBCI في مبنى المجزرة الإسرائيلية المستهدف في النبطية... مدينة الثمانين ألفا تستعيد حياتها الطبيعية رغم الغارات والاعتداءات
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الـLBCI في مبنى المجزرة الإسرائيلية المستهدف في النبطية... مدينة الثمانين ألفا تستعيد حياتها الطبيعية رغم الغارات والاعتداءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
2
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
3
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
4
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
5
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
6
منوعات
15:16
الملياردير الذي يستخدم دماء ابنه ليبقى شاباً إلى الأبد يعلن: هكذا تخلصت من تخلص من الصلع والشيب!
منوعات
15:16
الملياردير الذي يستخدم دماء ابنه ليبقى شاباً إلى الأبد يعلن: هكذا تخلصت من تخلص من الصلع والشيب!
7
صحف اليوم
00:33
تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً (الاخبار)
صحف اليوم
00:33
تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً (الاخبار)
8
آخر الأخبار
06:17
سماع دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق بعد ساعات من هجوم صاروخيّ إسرائيليّ
آخر الأخبار
06:17
سماع دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق بعد ساعات من هجوم صاروخيّ إسرائيليّ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More