الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
13
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
13
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل يزعجكم الشخير ليلاً؟ الحلّ قد يكون في النظام الغذائي: هذا ما يجب تناوله!
صحة وتغذية
2024-02-21 | 14:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هل يزعجكم الشخير ليلاً؟ الحلّ قد يكون في النظام الغذائي: هذا ما يجب تناوله!
تشير دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي وغني بالفواكه والخضروات والحبوب يمكن أن يقلل من خطر انقطاع التنفس أثناء النوم أو الشخير، والذي يُعتبر السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة.
ووفقًا لل
دراسة
، كان الأشخاص الذين اعتمدوا على نظام غذائي صحي أقل عرضة بنسبة تقارب الخمس أضعاف للإصابة بهذه الحالة مقارنة بأولئك الذين استهلكوا كميات أقل من الخضروات.
وقال الدكتور يوهانس ميلاكو من جامعة فلندرز إن "النظام الغذائي القائم على النباتات قد يقلل من الالتهابات والسمنة، وهما عاملان رئيسيان في زيادة خطر انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم".
وأضاف: "تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية جودة نظامنا الغذائي في إدارة خطر انقطاع التنفس الانسدادي".
ويحدث انقطاع التنفس أثناء النوم عندما يتوقف تنفس الشخص بسبب انسداد مجاري الهواء أثناء النوم، وتؤدي هذه الانقطاعات إلى انخفاض مستويات الأكسجين وتدهور نوعية النوم. وتزيد من خطر العديد من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.
وفحصت الدراسة تأثير نمط الحياة الغذائي على خطر انقطاع التنفس أو الشخير، حيث كان الأشخاص الذين اعتمدوا على نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية أقل عرضة بنسبة 22 في المئة لهذه الحالة مقارنة بأولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة غير الصحية.
أما عن أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم فتشمل: توقف التنفس، إصدار أصوات لاهثة أو شخير أو اختناق، الاستيقاظ كثيرا والشخير بصوت عال.
وخلال اليوم، قد يشعر الشخص الّذي يعاني انقطاع التنفس أثناء النوم من التعب الشديد، صعوبة في التركيز، التقلبات المزاجية والصداع عند الاستيقاظ.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الشخير
اتباع
نظام غذائي
صحي
خضراوات
صعوبة
انقطاع
التنفس
النوم
ليلا
دراسة.
التالي
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
دراسة جديدة وصادمة تثير التساؤلات... حليب الرجال الذين تحولوا إلى نساء جيد للأطفال تماماً مثل حليب الثدي؟!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:56
نظام غذائي مفيد يساعد في تخفيف الأعراض لدى النساء بعد مرحلة انقطاع الطمث... وهذا ما جاء فيه
صحة وتغذية
10:56
نظام غذائي مفيد يساعد في تخفيف الأعراض لدى النساء بعد مرحلة انقطاع الطمث... وهذا ما جاء فيه
0
صحة وتغذية
2024-01-24
هل تواجه صعوبة في النوم؟... تجنّب تناول هذه الأطعمة!
صحة وتغذية
2024-01-24
هل تواجه صعوبة في النوم؟... تجنّب تناول هذه الأطعمة!
0
صحة وتغذية
2024-01-23
هل تعانون من الشخير ليلاً؟ إليكم هذا التمرين البسيط للتخلص من الصوت المزعج
صحة وتغذية
2024-01-23
هل تعانون من الشخير ليلاً؟ إليكم هذا التمرين البسيط للتخلص من الصوت المزعج
0
فنّ
2024-01-16
صورة لبيومي فؤاد على جهاز التنفس في المستشفى... وحالته الصحيّة تقلق محبّيه
فنّ
2024-01-16
صورة لبيومي فؤاد على جهاز التنفس في المستشفى... وحالته الصحيّة تقلق محبّيه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:56
نظام غذائي مفيد يساعد في تخفيف الأعراض لدى النساء بعد مرحلة انقطاع الطمث... وهذا ما جاء فيه
صحة وتغذية
10:56
نظام غذائي مفيد يساعد في تخفيف الأعراض لدى النساء بعد مرحلة انقطاع الطمث... وهذا ما جاء فيه
0
علوم وتكنولوجيا
10:38
الخبراء يحذّرون من الضوء المنبعث من الهواتف الذكية... وما تم اكتشافه خلال الدراسة قد يشكّل ثورة بوجه السكري!
علوم وتكنولوجيا
10:38
الخبراء يحذّرون من الضوء المنبعث من الهواتف الذكية... وما تم اكتشافه خلال الدراسة قد يشكّل ثورة بوجه السكري!
0
صحة وتغذية
07:55
سرطان العين النادر... ما هو وكيف يمكن اكتشافه؟
صحة وتغذية
07:55
سرطان العين النادر... ما هو وكيف يمكن اكتشافه؟
0
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-20
عندما يلتقي أطول رجل في العالم بأقصر امرأة على قيد الحياة... صور تكشف أكبر فرق في الطول بالعالم! (صور)
منوعات
2024-02-20
عندما يلتقي أطول رجل في العالم بأقصر امرأة على قيد الحياة... صور تكشف أكبر فرق في الطول بالعالم! (صور)
0
منوعات
16:12
أثارت صدمة للمستمعين... أصوات جنسية غريبة تعلو خلال مقابلة على الراديو! (فيديو)
منوعات
16:12
أثارت صدمة للمستمعين... أصوات جنسية غريبة تعلو خلال مقابلة على الراديو! (فيديو)
0
آخر الأخبار
14:59
معوّض لـ"حوار المرحلة": الحلّ الوحيد المستدام الذي يؤمّن الاستقرار هو التطبيق الفعلي للقرار 1701
آخر الأخبار
14:59
معوّض لـ"حوار المرحلة": الحلّ الوحيد المستدام الذي يؤمّن الاستقرار هو التطبيق الفعلي للقرار 1701
0
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟
0
أخبار دولية
13:34
ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية
أخبار دولية
13:34
ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مدينة رفح… الملاذ الأخير لـ ١.٤ مليون فلسطيني
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مدينة رفح… الملاذ الأخير لـ ١.٤ مليون فلسطيني
0
أخبار دولية
13:17
غالانت يهدّد بمواصلة قصف سوريا ولبنان
أخبار دولية
13:17
غالانت يهدّد بمواصلة قصف سوريا ولبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
أسهم التوصل الى صفقة لتبادل الأسرى ترتفع في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:16
أسهم التوصل الى صفقة لتبادل الأسرى ترتفع في إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الوفد النيابي أنهى زيارته للندن... و١٧٠١ نجم المحادثات
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الوفد النيابي أنهى زيارته للندن... و١٧٠١ نجم المحادثات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الـLBCI في مبنى المجزرة الإسرائيلية المستهدف في النبطية... مدينة الثمانين ألفا تستعيد حياتها الطبيعية رغم الغارات والاعتداءات
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الـLBCI في مبنى المجزرة الإسرائيلية المستهدف في النبطية... مدينة الثمانين ألفا تستعيد حياتها الطبيعية رغم الغارات والاعتداءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
2
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
3
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
4
فنّ
05:21
نانسي عجرم في مرمى الانتقادات... صورها وهي تصافح المدوّن الإسرائيلي أشعلت الانترنت
فنّ
05:21
نانسي عجرم في مرمى الانتقادات... صورها وهي تصافح المدوّن الإسرائيلي أشعلت الانترنت
5
صحف اليوم
00:33
تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً (الاخبار)
صحف اليوم
00:33
تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً (الاخبار)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:04
إسرائيل تتحدث عن استعمال حزب الله أنفاقاً في جبيل... فما حقيقة الأمر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:04
إسرائيل تتحدث عن استعمال حزب الله أنفاقاً في جبيل... فما حقيقة الأمر؟
7
آخر الأخبار
06:17
سماع دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق بعد ساعات من هجوم صاروخيّ إسرائيليّ
آخر الأخبار
06:17
سماع دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق بعد ساعات من هجوم صاروخيّ إسرائيليّ
8
آخر الأخبار
12:03
وفاة الممثل و المسرحيّ أنطوان ملتقى
آخر الأخبار
12:03
وفاة الممثل و المسرحيّ أنطوان ملتقى
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More