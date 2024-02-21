هل يزعجكم الشخير ليلاً؟ الحلّ قد يكون في النظام الغذائي: هذا ما يجب تناوله!

تشير دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي وغني بالفواكه والخضروات والحبوب يمكن أن يقلل من خطر انقطاع التنفس أثناء النوم أو الشخير، والذي يُعتبر السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة.

ووفقًا لل دراسة ، كان الأشخاص الذين اعتمدوا على نظام غذائي صحي أقل عرضة بنسبة تقارب الخمس أضعاف للإصابة بهذه الحالة مقارنة بأولئك الذين استهلكوا كميات أقل من الخضروات.

وقال الدكتور يوهانس ميلاكو من جامعة فلندرز إن "النظام الغذائي القائم على النباتات قد يقلل من الالتهابات والسمنة، وهما عاملان رئيسيان في زيادة خطر انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم".

وأضاف: "تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية جودة نظامنا الغذائي في إدارة خطر انقطاع التنفس الانسدادي".

ويحدث انقطاع التنفس أثناء النوم عندما يتوقف تنفس الشخص بسبب انسداد مجاري الهواء أثناء النوم، وتؤدي هذه الانقطاعات إلى انخفاض مستويات الأكسجين وتدهور نوعية النوم. وتزيد من خطر العديد من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

وفحصت الدراسة تأثير نمط الحياة الغذائي على خطر انقطاع التنفس أو الشخير، حيث كان الأشخاص الذين اعتمدوا على نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية أقل عرضة بنسبة 22 في المئة لهذه الحالة مقارنة بأولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة غير الصحية.

أما عن أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم فتشمل: توقف التنفس، إصدار أصوات لاهثة أو شخير أو اختناق، الاستيقاظ كثيرا والشخير بصوت عال.

وخلال اليوم، قد يشعر الشخص الّذي يعاني انقطاع التنفس أثناء النوم من التعب الشديد، صعوبة في التركيز، التقلبات المزاجية والصداع عند الاستيقاظ.