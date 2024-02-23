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إذا كنت تعاني من التفكير الزائد... احذر هذه المشاكل الصحية واتّبع هذه الحلول!
صحة وتغذية
2024-02-23 | 06:26
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إذا كنت تعاني من التفكير الزائد... احذر هذه المشاكل الصحية واتّبع هذه الحلول!
إذا كنت تعاني من التفكير الزائد... احذر هذه المشاكل الصحية واتّبع هذه الحلول!
إن معظم الأشخاص يفكرون بشكل مفرط ببعض القضايا أو المشاكل أو المواقف اليومية، لكن ذلك يؤدي الى إيذاء الصحة العقلية للشخص.
بالإضافة إلى أن التفكير المفرط في قضايا محددة يؤدي إلى ستة مشاكل صحية، ما جعل الأطباء والخبراء يقدمون نصائح وتوصيات من أجل المساعدة على التخلص من التفكير المفرط وتوفير الراحة للعقل .
وأبرز المشاكل التي يسببها التفكير الزائد عن حده هي:
صعوبة التركيز
يمكن أن يطغى الإفراط في التفكير على العقل، مما يجعل من الصعب التركيز على المهام اليومية وانخفاض الإنتاجية وضعف الوظيفة الإدراكية، وقد تجد نفسك غير قادر على التركيز على العمل أو حتى الأنشطة البسيطة.
الاكتئاب
غالباً ما يكون التفكير المفرط سلبياً. ويؤدي التعرض الطويل لهذه السلبية إلى الإرهاق أو الاكتئاب. وإذا شعرت أنك غارق في أخطاء الماضي والإخفاقات والمخاطر المستقبلية، فأنت معرض لخطر الشعور باليأس وانعدام القيمة، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الشعور إلى الاكتئاب.
التعب
يمكن أن يستنزف الضغط النفسي الناتج عن كثرة التفكير طاقة الإنسان، ما يؤدي إلى التعب المزمن والخمول وإضعاف الأداء اليومي وتعطيل أنماط النوم وتفاقم مشاكل الصحة العقلية الأخرى مثل الاكتئاب والقلق.
القلق
يرتبط الإفراط في التفكير ارتباطاً وثيقاً بالقلق، حيث إن التفكير المفرط بشأن المستقبل أو النتائج المحتملة يمكن أن يؤدي إلى أفكار قلقة وأعراض جسدية مثل نوبات الهلع وغيرها.
التهيج
عدم الاستقرار العقلي المستمر والأفكار السلبية المرتبطة بالتفكير الزائد يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للتهيج وتقلب المزاج. ويمكن أن يؤدي التهيج المزمن إلى توتر العلاقات وتفاقم مشاعر التوتر.
الأفكار التخريبية
التفكير الزائد عن حده يفسد أنماط النوم، مما يجعل من الصعب تهدئة العقل وتحقيق نوم مريح. اذ ان الأفكار والمخاوف تتزايد في الليل، مما يمنع الأفراد من النوم أو يسبب الاستيقاظ المتكرر طوال الليل. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من النوم، والتعب، وضعف الأداء أثناء النهار.
أما النصائح التي قدمها الخبراء من أجل التخلص من التفكير الزائد فهي:
-
الاستماع إلى الموسيقى التي تعتبر محسناً قوياً للمزاج ويمكن أن تساعد في وضع حد كامل للأفكار السلبية، وقد يساعد تشغيل الموسيقى الهادئة أو المفعمة بالحيوية على الاسترخاء.
-
التحدث مع شخص ما بشأن مخاوفك من أجل الحصول على منظور جديد ودعم، بالإضافة إلى تقليل الشعور بالارتباك والمشاكل التي تجعلك تفكر كثيراً في الأمور.
-
قضاء بعض الوقت في الطبيعة، لأن المساحات الهادئة تساعد على استرخاء العقل وتقليل التوتر والتفكير الزائد.
-
الذهاب في نزهة على الأقدام، فالنشاط البدني، وخاصة المشي، يحفز إطلاق الإندورفين، الذي يمكن أن يحسن المزاج ويقلل التوتر.
-
التنفس العميق، حيث تؤدي تمارين التنفس العميق إلى دخول الجسم في وضع الاسترخاء، مما يهدئ الجهاز العصبي ويحسن الوضوح العقلي.
-
التركيز على الحلول، فبدلاً من التركيز على القضايا، حوّل انتباهك إلى الحلول.
-
أخذ قيلولة، حيث في بعض الأحيان، يكون الإفراط في التفكير نتيجة للتعب العقلي، ويمكن أن تكون القيلولة السريعة بمثابة إعادة ضبط، مما يمنح العقل وقتاً للاسترخاء وتجديد النشاط.
المصدر
.
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