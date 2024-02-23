الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إذا كنت تعاني من التفكير الزائد... احذر هذه المشاكل الصحية واتّبع هذه الحلول!

صحة وتغذية
2024-02-23 | 06:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إذا كنت تعاني من التفكير الزائد... احذر هذه المشاكل الصحية واتّبع هذه الحلول!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
إذا كنت تعاني من التفكير الزائد... احذر هذه المشاكل الصحية واتّبع هذه الحلول!

إذا كنت تعاني من التفكير الزائد... احذر هذه المشاكل الصحية واتّبع هذه الحلول!

إن معظم الأشخاص يفكرون بشكل مفرط ببعض القضايا أو المشاكل أو المواقف اليومية، لكن ذلك يؤدي الى إيذاء الصحة العقلية للشخص.

بالإضافة إلى أن التفكير المفرط في قضايا محددة يؤدي إلى ستة مشاكل صحية، ما جعل الأطباء والخبراء يقدمون نصائح وتوصيات من أجل المساعدة على التخلص من التفكير المفرط وتوفير الراحة للعقل .

وأبرز المشاكل التي يسببها التفكير الزائد عن حده هي:

صعوبة التركيز
يمكن أن يطغى الإفراط في التفكير على العقل، مما يجعل من الصعب التركيز على المهام اليومية وانخفاض الإنتاجية وضعف الوظيفة الإدراكية، وقد تجد نفسك غير قادر على التركيز على العمل أو حتى الأنشطة البسيطة.

الاكتئاب
غالباً ما يكون التفكير المفرط سلبياً. ويؤدي التعرض الطويل لهذه السلبية إلى الإرهاق أو الاكتئاب. وإذا شعرت أنك غارق في أخطاء الماضي والإخفاقات والمخاطر المستقبلية، فأنت معرض لخطر الشعور باليأس وانعدام القيمة، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الشعور إلى الاكتئاب.

التعب
يمكن أن يستنزف الضغط النفسي الناتج عن كثرة التفكير طاقة الإنسان، ما يؤدي إلى التعب المزمن والخمول وإضعاف الأداء اليومي وتعطيل أنماط النوم وتفاقم مشاكل الصحة العقلية الأخرى مثل الاكتئاب والقلق.

القلق
يرتبط الإفراط في التفكير ارتباطاً وثيقاً بالقلق، حيث إن التفكير المفرط بشأن المستقبل أو النتائج المحتملة يمكن أن يؤدي إلى أفكار قلقة وأعراض جسدية مثل نوبات الهلع وغيرها. 

التهيج
عدم الاستقرار العقلي المستمر والأفكار السلبية المرتبطة بالتفكير الزائد يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للتهيج وتقلب المزاج. ويمكن أن يؤدي التهيج المزمن إلى توتر العلاقات وتفاقم مشاعر التوتر.

الأفكار التخريبية
التفكير الزائد عن حده يفسد أنماط النوم، مما يجعل من الصعب تهدئة العقل وتحقيق نوم مريح. اذ ان الأفكار والمخاوف تتزايد في الليل، مما يمنع الأفراد من النوم أو يسبب الاستيقاظ المتكرر طوال الليل. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من النوم، والتعب، وضعف الأداء أثناء النهار.

أما النصائح التي قدمها الخبراء من أجل التخلص من التفكير الزائد فهي:
- الاستماع إلى الموسيقى التي تعتبر محسناً قوياً للمزاج ويمكن أن تساعد في وضع حد كامل للأفكار السلبية، وقد يساعد تشغيل الموسيقى الهادئة أو المفعمة بالحيوية على الاسترخاء.

- التحدث مع شخص ما بشأن مخاوفك من أجل الحصول على منظور جديد ودعم، بالإضافة إلى تقليل الشعور بالارتباك والمشاكل التي تجعلك تفكر كثيراً في الأمور.

- قضاء بعض الوقت في الطبيعة، لأن المساحات الهادئة تساعد على استرخاء العقل وتقليل التوتر والتفكير الزائد.

- الذهاب في نزهة على الأقدام، فالنشاط البدني، وخاصة المشي، يحفز إطلاق الإندورفين، الذي يمكن أن يحسن المزاج ويقلل التوتر.

- التنفس العميق، حيث تؤدي تمارين التنفس العميق إلى دخول الجسم في وضع الاسترخاء، مما يهدئ الجهاز العصبي ويحسن الوضوح العقلي.

- التركيز على الحلول، فبدلاً من التركيز على القضايا، حوّل انتباهك إلى الحلول. 
- أخذ قيلولة، حيث في بعض الأحيان، يكون الإفراط في التفكير نتيجة للتعب العقلي، ويمكن أن تكون القيلولة السريعة بمثابة إعادة ضبط، مما يمنح العقل وقتاً للاسترخاء وتجديد النشاط.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

تفكير

زائد

مشاكا

صحية

نصائح

LBCI التالي
وضعية النوم مع الشريك في السرير قد تكون السبب في اضطراب النوم ليلًا... هذا ما كشفته دراسة جديدة
ما الذي يسبب الحازوقة وكيف نتخلص منها؟... في هذه الحالة أطلب الرعاية الطبية!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:20

صندوق النقد الدولي: نعمل بشكل وثيق مع مصر لضمان عدم تعرضها لأي احتياجات مالية زائدة مرتبطة باللاجئين المحتملين من غزة

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-20

تغييرات بسيطة ضمن روتينكم اليومي قد تحدث فرقًا... اكتشفوا هذه النصائح لتجنب الشعور المستمر بالتعب!

LBCI
منوعات
2024-02-19

حالته الصحية غيّرته تماما… وما حصل معه لم يكن متوقعاً!

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-19

"الجنس الزائد" بين الأزواج قد يؤدي إلى إصابات جسدية... ودراسة تكشف الآتي!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
07:09

وضعية النوم مع الشريك في السرير قد تكون السبب في اضطراب النوم ليلًا... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-22

ما الذي يسبب الحازوقة وكيف نتخلص منها؟... في هذه الحالة أطلب الرعاية الطبية!

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-21

هل يزعجكم الشخير ليلاً؟ الحلّ قد يكون في النظام الغذائي: هذا ما يجب تناوله!

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-21

نظام غذائي مفيد يساعد في تخفيف الأعراض لدى النساء بعد مرحلة انقطاع الطمث... وهذا ما جاء فيه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:25

بعد أيام على اختفائه... العثور على الجزء العلوي لطالب في دولة عربية: وتفاصيل صادمة عن الواقعة!

LBCI
منوعات
09:19

تحذير: مشاهد مزعجة... ما عثر عليه الأطباء داخل أنف هذا الرجل مقزز ومرعب: كادت أن تصل إلى دماغه! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:32

ميقاتي: تفاجأنا بالسلبية في الشارع وتفاديا لاي تصادم قررنا تأجيل جلسة مجلس الوزراء ونحن مع إعطاء كل الحقوق المطلوبة للجميع لكننا محكومون باعتمادات الموازنة وسقوف معينة من الانفاق

LBCI
فنّ
2024-02-14

قصة حبهما بدأت في موقع التصوير... علاقة جوليا روبرتس وزوجها مليئة بالأسرار!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:59

مشوار لبنان ينطلق في تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
07:48

ميقاتي: لهذا السبب أرجأت جلسة مجلس الوزراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

اعتصام العسكريين المتقاعدين "طيّر" جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
07:33

ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية: إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدوليّ

LBCI
أخبار دولية
06:52

بايدن يعزّي زوجةَ نافالني وابنته

LBCI
أخبار دولية
06:36

بلينكن برّرَ استخدامَ الفيتو ضدَ مشروعِ وقفِ اطلاقِ النار

LBCI
أخبار دولية
06:33

إجماع في قمة العشرين على دعم لحل الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:42

الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن رسوم جديدة... في الجزء الثاني: كيف ستصبح تكلفة خدمات النافعة؟

LBCI
السياحة في لبنان
14:05

كفردبيان الفائزة بلقب عاصمة المصايف العربية الشتوية بانتظاركم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
09:54

اصابات في غارة على مبنى في كفررمان (فيديو)

LBCI
منوعات
12:43

سافرت 8 ساعات لحضور زفاف صديقتها... وعندما وصلت صُعقت بالحقيقة المرة!

LBCI
خبر عاجل
07:32

ميقاتي: تفاجأنا بالسلبية في الشارع وتفاديا لاي تصادم قررنا تأجيل جلسة مجلس الوزراء ونحن مع إعطاء كل الحقوق المطلوبة للجميع لكننا محكومون باعتمادات الموازنة وسقوف معينة من الانفاق

LBCI
أخبار لبنان
10:31

شهيدان وجريحان في الغارة التي شُنّت على مبنى في كفررمان

LBCI
منوعات
10:25

بعد أيام على اختفائه... العثور على الجزء العلوي لطالب في دولة عربية: وتفاصيل صادمة عن الواقعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:42

الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن رسوم جديدة... في الجزء الثاني: كيف ستصبح تكلفة خدمات النافعة؟

LBCI
منوعات
15:30

تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة من قبل عصابة... ولهذا السبب أخذت الشرطة جنينها المجهَض!

LBCI
اقتصاد
02:39

ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More