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وضعية النوم مع الشريك في السرير قد تكون السبب في اضطراب النوم ليلًا... هذا ما كشفته دراسة جديدة

وضعية النوم مع الشريك في السرير قد تكون السبب في اضطراب النوم ليلًا... هذا ما كشفته دراسة جديدة







ووجدت الأبحاث أن الأزواج الذين يستلقون معًا ضمن ليالٍ متتالية يشعرون أكثر بالأمان ضمن علاقاتهم الخاصة، كما أن الاستلقاء ظهرًا لظهر هو الوضعية المفضلة للثنائيات.



ومن غير المستغرب أن تكون الثنائيات التي لا تلمس بعضها نهائيا أثناء النوم، هي أيضًا الأقل ميلاً إلى ممارسة العلاقة الحميمة.



ووجدت الدراسة أن الأزواج الذين يتعانقون أثناء النوم يحصلون على قدر أكبر من النوم، خصوصا أولئك الذين ينامون وجهاً لوجه يحصلون على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم في الليلة.



ويُذكر أن 39 في المئة من البريطانيين ينامون ظهرًا لظهر، 24 في المئة منهم ينامون بطريقة منعزلة حيث لا يكون هناك أي تلامس بين الزوجين، 13 في المئة منهم ينامون وجهاً لوجه، كما أن 11 في المئة يتعانقون أثناء النوم و9 في المئة منهم ينام الحيوان الأليف معهم في السرير وتكون علاقة باردة. أشارت دراسة استقصائية بريطانية إلى أن الطريقة التي يستلقي بها الأشخاص مع الشريك في السرير قد تؤدي إلى اضطراب في النوم، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.ووجدت الأبحاث أن الأزواج الذين يستلقون معًا ضمن ليالٍ متتالية يشعرون أكثر بالأمان ضمن علاقاتهم الخاصة، كما أن الاستلقاء ظهرًا لظهر هو الوضعية المفضلة للثنائيات.ومن غير المستغرب أن تكون الثنائيات التي لا تلمس بعضها نهائيا أثناء النوم، هي أيضًا الأقل ميلاً إلى ممارسة العلاقة الحميمة.ووجدت الدراسة أن الأزواج الذين يتعانقون أثناء النوم يحصلون على قدر أكبر من النوم، خصوصا أولئك الذين ينامون وجهاً لوجه يحصلون على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم في الليلة.ويُذكر أن 39 في المئة من البريطانيين ينامون ظهرًا لظهر، 24 في المئة منهم ينامون بطريقة منعزلة حيث لا يكون هناك أي تلامس بين الزوجين، 13 في المئة منهم ينامون وجهاً لوجه، كما أن 11 في المئة يتعانقون أثناء النوم و9 في المئة منهم ينام الحيوان الأليف معهم في السرير وتكون علاقة باردة.