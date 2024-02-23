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علاج جديد لسرطان الدماغ القاتل يخلق بارقة أمل... ما علاقة زيت الزيتون؟
صحة وتغذية
2024-02-23 | 09:51
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علاج جديد لسرطان الدماغ القاتل يخلق بارقة أمل... ما علاقة زيت الزيتون؟
علاج جديد لسرطان الدماغ القاتل يخلق بارقة أمل... ما علاقة زيت الزيتون؟
يأمل الأطباء أن يتمكن عقار زيت الزيتون من علاج سرطان الدماغ القاتل، حيث تظهر التجربة المبكرة نتائج واعدة لمرضى الورم الأرومي الدبقي.
ويتم تشخيص الورم الأرومي الدبقي، وهو ورم دماغي سريع النمو وعدواني، لدى أكثر من 12000 أميركي كل عام. ومتوسط مدة البقاء على قيد الحياة في حال الإصابة هو ثمانية أشهر فقط.
ولا يوجد حتى الآن علاج لهذا المرض، ولكن سيتم اختبارحمض الإيدوكسيوليك، أو 2-OHOA، وهو دواء جديد مشتق من حمض الأوليك - وهو الحمض الدهني الرئيسي في زيت الزيتون - على مرضى الورم الأرومي الدبقي الذين تم تشخيصهم حديثًا في دراسة قادمة في لندن، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
ويغير الدواء جدران الخلايا السرطانية لمنع السرطان من النمو أو الانتشار.
وقالت الدكتورة ميشيل عفيف، الرئيسة التنفيذية لجمعية أورام الدماغ الخيرية، لصحيفة التليغراف هذا الأسبوع: "من المعروف أن علاج الأورام الأرومة الدبقية أمر صعب، لذا فإن أي بحث يمهد الطريق لعلاجات أفضل للأشخاص الذين يواجهون هذا التشخيص يعد علامة فارقة مهمة".
وأضافت عفيف: "نحن نرحب بالتجارب السريرية للمرحلة الثالثة لأولئك الذين يعانون من هذا المرض المدمر، حيث لم يكن هناك سوى عدد قليل جدًا من العلاجات الجديدة في السنوات الأخيرة".
ووجدت نتائج تجربة أولية، نُشرت في المجلة البريطانية للسرطان العام الفائت، أن حوالي ربع المشاركين البالغ عددهم 54 مشاركًا استجابوا بشكل إيجابي للدواء عن طريق الفم عندما تم مزجه بالماء ثلاث مرات في اليوم، حيث عاش أحدهم لأكثر من ثلاث سنوات.
وكان الغثيان والقيء والإسهال من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا.
ويقوم مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة الآن بتجنيد أكثر من 200 مريض لتجربة المرحلة الثالثة.
وأشاد أحد المشاركين في التجربة البالغ من العمر 42 عامًا والذي تم تشخيص إصابته بالورم الأرومي الدبقي في آذار 2023 بـ 2-OHOA.
وقالت ميشيل ترين، من كرولي بإنكلترا، في بيان: "أشعر بأنني بخير ولا يزال بإمكاني القيام بالأشياء التي أحبها... على سبيل المثال، قضيت الصيف في السفر عبر أوروبا مع زوجي وابنتي البالغة من العمر 11 عامًا في منزل متنقل. من ركوب الدراجات الجبلية في أندورا إلى استكشاف قنوات البندقية، قمت بأشياء لن أنساها أبدًا مع الأشخاص الذين أحبهم كثيرًا."
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صحة وتغذية
لسرطان
الدماغ
القاتل
بارقة
أمل...
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