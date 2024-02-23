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هل رأيت يوماً بولك يتحول إلى الأزرق؟ إليك هذه الأسباب الّتي تؤدي إلى تغيير لونه
صحة وتغذية
2024-02-23 | 12:07
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هل رأيت يوماً بولك يتحول إلى الأزرق؟ إليك هذه الأسباب الّتي تؤدي إلى تغيير لونه
من المعروف أن البول ذو اللون الفاتح أو الشفاف هو علامة على أنك تشرب الكثير من الماء، في حين أن اللون الداكن قد يشير إلى أنك بحاجة إلى شرب المزيد منه.
ووفق موقع "ديلي ميل"، قالت آشلي بونتني، طبيبة مساعدة في جراحة المسالك البولية في مايو كلينك: "عندما تشرب كميات أقل من الماء، يصبح اللون الأصفر أقوى".
ومع ذلك، قد لا يكون لون بولك أصفر على الإطلاق. وكشفت السيدة بونتني أن البول يمكن أن يتحول إلى اللون البني أو الأحمر أو الأخضر أو حتى الأزرق.
إليك ما يقوله بولك عن صحتك في المعلومات أدناه:
- أحمر أو وردي: يمكن أن يكون البول ذو اللون الأحمر أو الوردي مثيرًا للقلق. وفقا للدكتورة بونتني، يدلّ هذا على النزيف في المسالك البولية.
ويحدث هذا عادةً بسبب حالات مثل تضخم البروستاتا وحصوات الكلى والخراجات، حيث يمكن لهذه المشكلات أن تمزق الأوعية الدموية عن طريق الضغط على المسالك البولية.
- البرتقالي: إذا كان لون بولك برتقاليًا، فقد يكون ذلك بسبب الأدوية المضادة للالتهابات التي تتناولها. وتشمل هذه العلاجات المتاحة دون وصفة طبية مثل فينازوبيريدين، والذي يباع تحت الاسم التجاري AZO.
ويُستخدم AZO لتخفيف أعراض عدوى المسالك البولية وعدوى الخميرة، والتي تنتج عن فرط نمو البكتيريا والفطريات في المسالك البولية.
وقالت بونتني: "يمكن لأدوية الإمساك أن تحول البول إلى اللون البرتقالي، وكذلك الأدوية التي تقلل التورم والتهيج، وبعض أدوية العلاج الكيميائي للسرطان".
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون المكملات الغذائية هي السبب. وقالت الدكتورة بونتني: "بعض الفيتامينات، مثل A وB-12، يمكن أن تحول البول إلى اللون البرتقالي أو الأصفر البرتقالي".
- الأزرق أو الأخضر: إن أحد الأسباب الشائعة هو الأصباغ المستخدمة في الاختبارات الطبية، مثل الميثيلين الأزرق، وهو صبغة مائية تستخدم في عمليات المسح والعمليات الجراحية. كما أنه يستخدم لعلاج اضطراب نادر في الدم يجعل من الصعب على خلايا الدم الحمراء حمل الأكسجين إلى الأنسجة والخلايا الأخرى.
وقالت الدكتورة بونتني: "بعض أدوية الاكتئاب والقرحة والارتجاع الحمضي يمكن أن تحول البول إلى اللون الأزرق المخضر".
- البني الغامق: إذا كان لون بولك بنيًا، فقد يكون ذلك علامة على تناولك للخضروات والبقوليات. وقالت بونتني: "إن تناول الكثير من الفول أو الصبار يمكن أن يسبب البول البني الداكن".
بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن بعض الأدوية، بما في ذلك تلك المستخدمة لعلاج الملاريا والوقاية منها والإمساك وارتفاع نسبة الكوليسترول والنوبات، وكذلك المضادات الحيوية ومرخيات العضلات، يمكن أن تجعل البول داكنًا.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
البول
لون
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صحة.
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إذا كنت تعاني من التفكير الزائد... احذر هذه المشاكل الصحية واتّبع هذه الحلول!
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