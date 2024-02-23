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هل يخفف احتساء البيرة بعد استهلاك المشروبات الكحولية من آثار الكحول عليك؟... هذا ما كشفه العلماء

صحة وتغذية
2024-02-23 | 12:12
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هل يخفف احتساء البيرة بعد استهلاك المشروبات الكحولية من آثار الكحول عليك؟... هذا ما كشفه العلماء
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هل يخفف احتساء البيرة بعد استهلاك المشروبات الكحولية من آثار الكحول عليك؟... هذا ما كشفه العلماء

هل يخفف احتساء البيرة بعد استهلاك المشروبات الكحولية من آثار الكحول عليك؟... هذا ما كشفه العلماء

لدينا أخبار سيئة لأولئك الذين يعتقدون أن احتساء "المشروبات الكحولية قبل البيرة" يخفف من آثار الكحول.

لقد أسقط العلماء الألمان هذه الفرضية الشائعة للطلاب الجامعيين، وأثبتوا أن الصداع يحدث بنفس الطريقة بغض النظر عن الترتيب الذي يحتسي به الشخص مشروباته.

وكتب الباحثون في الدراسة الواقعية التي نُشرت عام 2019 في المجلة الأميركية للتغذية السريرية: "تبدد النتائج التي توصلنا إليها الأساطير التقليدية".

وتناول البحث على وجه التحديد العديد من الأقوال الشائعة: "البيرة قبل المشروبات الكحولية، ليست الحل"، والعنب أو الحبوب، ولكن ليس الإثنين معا أبدًا (لا يجب احتساء البيرة والنبيذ في نفس الليلة)... 

وكان المحتفلون في الكليات وغيرهم يروجون لهذه النظريات كوسيلة للإفراط في تناول المشروبات من  دون أن يعانوا من صداع الكحول، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

لسوء الحظ، على الرغم من الطبيعة المشكوك فيها لهذه المبادئ، لم يتمكن الباحثون من تجربتها في الدراسات القديمة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص التمويل والوقت، وفقًا للدكتور كاي هنسل، الباحث في مستشفى جامعة هيليوس فوبرتال في ألمانيا، والذي أشرف على الدراسة.

ولحسن الحظ، تمكن الفريق الألماني أخيرًا، بعد طول انتظار، من "التحقيق في تأثير الجمع بين استهلاك البيرة والنبيذ وترتيبه على شدة الكحول".

ولمعرفة ما إذا كانت هذه الأمثال الكحولية صحيحة، قام الفريق بتجنيد 90 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عامًا من إحدى الجامعات الألمانية وقسموهم إلى ثلاث مجموعات، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

في اليوم الأول، شربت المجموعة الأولى البيرة حتى وصل مستوى الكحول في الدم إلى 0.05%. ثم قاموا بتبديل الأمور وشربوا النبيذ حتى وصل تركيز الكحول في الدم لديهم إلى 0.11%.

وأجرت المجموعة الثانية نفس التجربة، ولكن بترتيب عكسي، في حين شربت المجموعة الثالثة "الضابطة" إما البيرة أو النبيذ فقط.

وبعد كل جلسة شرب، سُئل المشاركون عن صحتهم ومستوى التسمم الملحوظ لديهم. ثم، في صباح اليوم التالي، قام الأشخاص بتقييم شدة آثار الكحول لديهم على مقياس من 0 إلى 7 وفقًا لمدى شعورهم بالعطش والغثيان والتعب والدوار.

وبعد أسبوع، عكست المجموعات الأدوار: المشاركون الذين شربوا البيرة في البداية بدأوا بالنبيذ هذه المرة بينما بدأت مجموعة النبيذ بالبيرة.

وفي الوقت نفسه، تحولت المجموعة الضابطة التي شربت البيرة حصريًا إلى النبيذ والعكس صحيح.

وبعد حساب نتائجهم، وجد الباحثون أن نظام الشرب لم يكن له تأثير كبير على شدة الكحول، والتي تأثرت أكثر بكيفية معالجة أجسادهم للكحول.

وقالت ساندرا أريفالو، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية التي لم تشارك في الدراسة: "إن تناول مشروب واحد من الكحول يكفي لإثارة الدوار لدى بعض الأشخاص، بينما قد يشرب البعض الآخر بكثرة ويهربون من تأثيرات الكحول تمامًا".

وبشكل عام، يتفق خبراء السكر على أن شدة المخلفات يتم تحديدها بشكل أكبر من خلال كمية الشروب التي يحتسيها الشخص والسرعة التي يتم استهلاكها بها.

وقال أريفالو: "ما يهم حقًا هو كمية الكحول التي تستهلكها... إذا شربنا أكثر من اللازم أو بسرعة كبيرة، فسنشعر بالأعراض لأننا لا نعطي الكبد الوقت الكافي لإزالة الكحول في دمنا."

وتشمل العوامل الأخرى المسببة للمخلفات المحتملة عدم شرب كمية كافية من الماء أثناء الإفراط في الشرب والشرب على معدة فارغة.

ومع ذلك، فإن بعض أنواع الكحول تزيد من فرص الإصابة بالمرض في الصباح التالي.

وتتسبب المشروبات الروحية الداكنة مثل الويسكي عمومًا في حدوث مخلفات أكثر صعوبة من المشروبات الكحولية ذات الألوان الفاتحة مثل الفودكا لأن الأولى تحتوي على مستويات أعلى من المتجانسات.

وتتشكل هذه المركبات بشكل طبيعي أثناء عملية التقطير والتخمير وتؤثر على ألوان المشروبات ونكهاتها ورائحتها.
 

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