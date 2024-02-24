حقيقة صادمة... هذه الأطعمة التي يحبها الجميع مضرة بصحة الأسنان أكثر من الحلوى!

فيروس "مجهول" جديد ينتشر... والأطباء يعترفون: "لا نعرف ما هو"!

فيروس "مجهول" جديد ينتشر... والأطباء يعترفون: "لا نعرف ما هو"!

هل يخفف احتساء البيرة بعد استهلاك المشروبات الكحولية من آثار الكحول عليك؟... هذا ما كشفه العلماء