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هل يؤثر كل من الزواج والعزوبية على الصحة والرفاهية؟... هذا ما كشفته الدراسات الأخيرة
صحة وتغذية
2024-02-25 | 11:24
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هل يؤثر كل من الزواج والعزوبية على الصحة والرفاهية؟... هذا ما كشفته الدراسات الأخيرة
هل يؤثر كل من الزواج والعزوبية على الصحة والرفاهية؟... هذا ما كشفته الدراسات الأخيرة
أشارت الأبحاث إلى أن الزواج لا يجعل الناس أكثر سعادة أو صحة من العزوبية، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قام باحثو جامعة كاليفورنيا بفحص الصحة الجسدية والعقلية للمتزوجين وأولئك الذين لم يتزوجوا، حيث أوضحوا أن الزواج أظهر أدلة قليلة على تحسين الرفاهية والسعادة على المدى الطويل.
وقالت الدكتورة "بيلا ديباولو"، التي قادت الدراسة، إن وسائل الإعلام والمجلات العلمية، مليئة بالادعاءات بأن الزواج مفيد للصحة والرفاهية.
وتابعت أن الأبحاث حول الانتحار، الاكتئاب، الشعور بالوحدة، الصحة البدنية والسعادة أظهرت أن الأشخاص العازبين بدت عليهم نتائج مشابهة جدًا لأولئك المتزوجين حاليًا.
وفي الختام، توصلت الدراسة إلى أن هناك القليل من الأدلة على أن الزواج يؤدي إلى تحسن في الصحة أو الرفاهية.
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