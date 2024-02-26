الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

احذروا إعادة تسخين الأرز... لا تتناولوه بعد مرور 24 ساعة!

صحة وتغذية
2024-02-26 | 05:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
احذروا إعادة تسخين الأرز... لا تتناولوه بعد مرور 24 ساعة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
احذروا إعادة تسخين الأرز... لا تتناولوه بعد مرور 24 ساعة!

احذروا إعادة تسخين الأرز... لا تتناولوه بعد مرور 24 ساعة!

يمكن أن يسبب تناول الطعام على مدى يومين مخاطر صحية عدة.

ومن بين الأطعمة التي لا يُنصح بحفظها في الثلاجة وإعادة تسخينها في اليوم التالي هو الأرز.

وأكدت الاختصاصية في عالم السموم وعضو البورد الأميركي، مروة الزين، أن عادة تسخين الأرز خاطئة جداً وخطرة.

وأوضحت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام، أن دراسة يابانية قديمة تعود لعام 1921، كانت قد أكدت مدى خطورة إعادة تسخين طبق الأرز الذي مرّ على تحضيره 24 ساعة وأكثر، بل وأصدرت قانوناً منعت المطاعم من هذا الفعل تحت طائلة المسؤولية.

وبحسب القانون الياباني، يعود السبب إلى اكتشاف جائحة مرضية عرفت بـ"Cardiacberiberi"، انتشرت في البلاد وأثرت على سلامة القلب لدى المصابين بها. ليتبيّن أن سبب الوباء يعود إلى نوع من العفن ينمو على الأرز بعد مرور 24 ساعة على تحضيره، في الثلاجة أو خارجها.

ويُذكر أن تناول كميات محدودة من الأرز الأبيض يُكسب الجسم فوائد كثيرة. ولكن في حال تناول كميات كبيرة منه، فإن فوائده ستنقلب وسيؤدي إلى أضرار، كارتفاع مستوى السكر في الدم، واضطرابات في الجهاز الهضمي.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

تناول

أرز

إعادة

تسخين

مخاطر

LBCI التالي
إهمال تنظيف الأسنان يؤدي إلى مخاطر وخيمة... وهذه هي المدة القصوى التي يمكنكم ترك الأسنان من دون تنظيف!
هل يؤثر كل من الزواج والعزوبية على الصحة والرفاهية؟... هذا ما كشفته الدراسات الأخيرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-01-31

اذا كنتم من محبي الوجبات السريعة والبطاطا المقلية... احذروا تسخينها ومخاطرها العديدة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-05

إذا كنتم تتناولون الوجبات الدسمة عند التوتر...إحذروا هذه المخاطر!

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-18

شقير استقبل وفداً من الغرفة الدولية للملاحة والبحث تناول تعزيز التعاون وتفعيل النقل البحري وإعادة إعمار مرفأ بيروت

LBCI
صحة وتغذية
06:12

إهمال تنظيف الأسنان يؤدي إلى مخاطر وخيمة... وهذه هي المدة القصوى التي يمكنكم ترك الأسنان من دون تنظيف!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
06:12

إهمال تنظيف الأسنان يؤدي إلى مخاطر وخيمة... وهذه هي المدة القصوى التي يمكنكم ترك الأسنان من دون تنظيف!

LBCI
صحة وتغذية
11:24

هل يؤثر كل من الزواج والعزوبية على الصحة والرفاهية؟... هذا ما كشفته الدراسات الأخيرة

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-24

إحذروا التوتر طويل الأمد وعلاقته بالسرطان وانتشاره وبأمراض القلب والسكتة الدماغية... إليكم ما كشفه العلماء!

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-24

فيروس "مجهول" جديد ينتشر... والأطباء يعترفون: "لا نعرف ما هو"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:18

انتشار الفيديو الأخير للقدير فادي ابراهيم من المستشفى: "صلواتنا معك"

LBCI
منوعات
2023-09-20

"في البداية اعتقدت أنها تمزح"... منحت وجبة العشاء الحرية وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-23

بعد موازنة 2024 كيف أصبحت الرسوم العقارية؟

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-06

وزير خارجية فرنسا من السراي: انتخاب رئيس جديد مسألة أساسية لمواكبة الاستحقاقات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:50

مباراة تجمع اليوم منتخبي لبنان والبحرين لكرة السلة... كيف تبدو التحضيرات؟

LBCI
آخر الأخبار
07:15

استهداف سيارة مدنية في المجادل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:12

تفاصيل عن المسيرة الإسرائيلية "Hermes 450" التي أسقطها حزب الله (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:27

اسرائيل تستهدف للمرة الاولى منطقة بعلبك...

LBCI
خبر عاجل
04:43

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:50

طعن من نواب الكتائب وتجدّد وتحالف التغيير بقانون موازنة 2024

LBCI
أخبار دولية
03:38

الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها للرئيس محمود عباس

LBCI
آخر الأخبار
02:39

اسقاط طائرة مسيرة اسرائيلية على طريق الليطاني-الميدنة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إنجاز جديد للبنان: تسعة طلّاب يفوزون بجائزة أفضل منتج عربي مبتكر للعام ٢٠٢٤

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:43

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
01:52

وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ68 عامًا

LBCI
فنّ
05:51

تفاصيل جنازة الممثل اللبناني فادي إبراهيم وموعد وداعه الأخير

LBCI
آخر الأخبار
05:16

الغارة الاسرائيلية في بعلبك استهدفت هنغارا ومبنى من طبقتين متباعدين بضعة امتار في تل صفية في نقطة واقعة في سهل بعلبك

LBCI
فنّ
03:29

وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
03:50

طعن من نواب الكتائب وتجدّد وتحالف التغيير بقانون موازنة 2024

LBCI
اخبار البرامج
16:45

تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More