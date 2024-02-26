احذروا إعادة تسخين الأرز... لا تتناولوه بعد مرور 24 ساعة!

يمكن أن يسبب تناول الطعام على مدى يومين مخاطر صحية عدة.ومن بين الأطعمة التي لا يُنصح بحفظها في الثلاجة وإعادة تسخينها في اليوم التالي هو الأرز.وأكدت الاختصاصية في عالم السموم وعضو البورد الأميركي، مروة الزين، أن عادة تسخين الأرز خاطئة جداً وخطرة.وأوضحت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام، أن دراسة يابانية قديمة تعود لعام 1921، كانت قد أكدت مدى خطورة إعادة تسخين طبق الأرز الذي مرّ على تحضيره 24 ساعة وأكثر، بل وأصدرت قانوناً منعت المطاعم من هذا الفعل تحت طائلة المسؤولية.وبحسب القانون الياباني، يعود السبب إلى اكتشاف جائحة مرضية عرفت بـ"Cardiacberiberi"، انتشرت في البلاد وأثرت على سلامة القلب لدى المصابين بها. ليتبيّن أن سبب الوباء يعود إلى نوع من العفن ينمو على الأرز بعد مرور 24 ساعة على تحضيره، في الثلاجة أو خارجها.ويُذكر أن تناول كميات محدودة من الأرز الأبيض يُكسب الجسم فوائد كثيرة. ولكن في حال تناول كميات كبيرة منه، فإن فوائده ستنقلب وسيؤدي إلى أضرار، كارتفاع مستوى السكر في الدم، واضطرابات في الجهاز الهضمي.