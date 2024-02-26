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إهمال تنظيف الأسنان يؤدي لمخاطر وخيمة... وهذه هي المدة القصوى التي يمكنكم ترك فيها أسنانكم من دون تنظيف!

صحة وتغذية
2024-02-26 | 06:12
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إهمال تنظيف الأسنان يؤدي لمخاطر وخيمة... وهذه هي المدة القصوى التي يمكنكم ترك فيها أسنانكم من دون تنظيف!
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إهمال تنظيف الأسنان يؤدي لمخاطر وخيمة... وهذه هي المدة القصوى التي يمكنكم ترك فيها أسنانكم من دون تنظيف!

إهمال تنظيف الأسنان يؤدي لمخاطر وخيمة... وهذه هي المدة القصوى التي يمكنكم ترك فيها أسنانكم من دون تنظيف!

 يُعدّ تنظيف الأسنان روتيناً يومياً عند معظم الأشخاص، إلا أن البعض يهملون تنظيفها بالفرشاة أو يتغاضون عن ذلك.

وفي حين أن أكثر من ثلثي النساء ينظفن أسنانهن مرتين على الأقل يوميًا، فنصف الرجال فقط ينظفون أسنانهم بهذا القدر، وفقًا لاستطلاع أجرته TopRatedCasinos في بريطانيا.

وبالإضافة إلى ذلك، يعترف ثلاثة في المئة من البريطانيين أنهم لا ينظفون أسنانهم أبدًا، وهو ما يصل إلى أكثر من 1.9 مليون شخص في المملكة المتحدة.

واعترف 31 في المئة منهم أنهم لا يستخدمون خيط الأسنان مطلقًا، على الرغم من التوصية بالقيام بذلك مرة واحدة على الأقل يوميًا لتحسين صحة اللثة.

وقالت طبيبة الأسنان رونا إسكندر إن "الحد الأقصى للوقت الذي يجب على الشخص أن يترك فيه أسنانه من دون تنظيف هو 24 ساعة، لأنه بعد هذه المدة، تتراكم الترسبات ويزداد خطر الإصابة بمشاكل الأسنان".

واعتبرت الدكتورة أن عدم تنظيف الأسنان في المساء يُعتبر أسوأ من عدم تنظيفها في الصباح، وفق موقع "ذا صن".

وأثناء النوم، ينخفض إنتاج اللعاب، مما يسمح للبكتيريا بالتكاثر بسرعة أكبر. لذلك، تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل النوم يساعد على إزالة جزيئات الطعام والبكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يهملون تنظيف أسنانهم بالفرشاة، فقد يعانون من تسوس الأسنان على نطاق واسع، وأمراض اللثة، وفقدان الأسنان، ورائحة الفم الكريهة المزمنة، وألم كبير في الفم. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تؤثر مشاكل الأسنان غير المعالجة على الصحة العامة.

وترتبط أمراض اللثة بالخرف وسرطان القولون وأمراض القلب.

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