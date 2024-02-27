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لفقدان الأهل في مرحلة الطفولة آثار خطيرة جدا... هذا ما شرحه أحد المعالجين النفسيين!

لفقدان الأهل في مرحلة الطفولة آثار خطيرة جدا... هذا ما شرحه أحد المعالجين النفسيين!





وقال داس إن هذا النوع من الحزن يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاعر السلبية، بما في ذلك القلق والاكتئاب، حيث يفقد حوالي خمسة في المئة من الشباب أحد والديهم قبل سن البلوغ.



ويمكن أن يشمل التأثير السلبي عوارض القلق، الاكتئاب، الحزن المطول والتأثيرات السلبية على احترام الذات، موضحا أن النتائج السلبية يمكن أن تستمر حتى مرحلة البلوغ.



كذلك، هناك خطر متزايد للانتحار في المستقبل وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤثر فقدان الوالدين على العلاقات العاطفية في المستقبل.



كما أن الأطفال الذي فقدوا والديهم قد يواجهون خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وأمراض القلب كنوبة قلبية أو سكتة دماغية.



وشملت الحالات الأخرى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، السرطان، مشاكل الذاكرة، مشاكل الجهاز الهضمي وأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي. شارك المعالج النفسي "سوهوم داس" محتوى يتعلق بالصحة العقلية خصوصا كيفية تأثير الحزن الناجم عن فقدان أحد الوالدين في مرحلة الطفولة على الولد، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وقال داس إن هذا النوع من الحزن يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاعر السلبية، بما في ذلك القلق والاكتئاب، حيث يفقد حوالي خمسة في المئة من الشباب أحد والديهم قبل سن البلوغ.ويمكن أن يشمل التأثير السلبي عوارض القلق، الاكتئاب، الحزن المطول والتأثيرات السلبية على احترام الذات، موضحا أن النتائج السلبية يمكن أن تستمر حتى مرحلة البلوغ.كذلك، هناك خطر متزايد للانتحار في المستقبل وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤثر فقدان الوالدين على العلاقات العاطفية في المستقبل.كما أن الأطفال الذي فقدوا والديهم قد يواجهون خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وأمراض القلب كنوبة قلبية أو سكتة دماغية.وشملت الحالات الأخرى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، السرطان، مشاكل الذاكرة، مشاكل الجهاز الهضمي وأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.