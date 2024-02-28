ما هي علاقة الزواج بظاهرة "السمنة السعيدة"؟... هذا ما كشفته دراسة صينية جديدة

ما هي علاقة الزواج بظاهرة "السمنة السعيدة"؟... هذا ما كشفته دراسة صينية جديدة

أكّد العلماء أن الرجال يكسبون الوزن ويتمتعون بالخمول والكسل بعد الزواج، حيث وجدت دراسة صينية أنهم يكسبون الوزن في السنوات الخمس الأولى بعد الزواج لأنهم يأكلون المزيد من السعرات الحرارية ويمارسون الرياضة بشكل أقل.



وقال العلماء إن الزواج له تأثير كبير على درجات مؤشر كتلة الجسم، والذي يحدد الوزن الصحي للشخص، حيث عانى 5.2% من الرجال من زيادة الوزن بعد الزواج وزيادة معدلات السمنة بنسبة 2.5%.



ومع ذلك، لم يكن هناك دليل على وجود اتجاه مماثل بين النساء.



وقال "شيوين تشيوان"، من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إنها ظاهرة تُسمى بـ"السمنة السعيدة"، والتي تم إثباتها من خلال العديد من الدراسات الجماعية التي أجريت في الدول الغربية المتقدمة.



كذلك، وجدت الدراسات السابقة أنه كلما زاد رضا الفرد عن علاقته الحميمة، زاد احتمال إصابته بالسمنة.