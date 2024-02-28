اليوغا والعلاج عن طريق التأمل يساهمان في تخفيف أعراض انقطاع الطمث لدى النساء... وهذه التفاصيل

اليوغا والعلاج عن طريق التأمل يساهمان في تخفيف أعراض انقطاع الطمث لدى النساء... وهذه التفاصيل

أشارت الأبحاث إلى أنه يمكن استخدام علاجات التأمل واليوغا إلى جانب العلاج التعويضي بالهرمونات للمساعدة في تخفيف أعراض انقطاع الطمث.



وقد ثبت أن العلاجات البديلة فاعلة وتستطيع تخفيف أعراض تقلّب المزاج، مشاكل الذاكرة والتركيز لدى النساء عند بلوغ مرحلة انقطاع الطمث.



وقال الخبراء إنه في حين يظل العلاج بالهرمونات البديلة هو المعيار الأساسي، ولكن يتوجب على الأطباء اقتراح التأمل واليوغا كعلاج أساسي ومهم إلى جانب العلاج بالحبوب.



وفي التفاصيل، أجرى باحثون من جامعة في لندن تحليلاً لـ 30 دراسة، شملت أكثر من 3000 امرأة من دول عدة ومختلفة بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ووجدوا أن اليوغا وتمارين التأمل يقدّمان بعض الراحة ويخففان من أعراض انقطاع الطمث.



وقالت البروفيسورة "إيمي سبيكتور"، إن هناك بعض الأدلة على أنه يمكن تقديم علاج التأمل إلى جانب العلاج التعويضي بالهرمونات للنساء، مضيفة أن بعض الخدمات الصحية تقدّمه بالفعل لعلاج الاكتئاب.