هل السجائر الإلكترونية تشكّل فعلا ضررا أقل من السجائر العادية؟... العلماء يوضحون الحقيقة وسط شكوك من المدخنين

هل السجائر الإلكترونية تشكّل فعلا ضررا أقل من السجائر العادية؟... العلماء يوضحون الحقيقة وسط شكوك من المدخنين



يعتقد معظم المدخنين أن السجائر الإلكترونية أكثر ضررًا من السجائر العادية، وفقًا لمسح جديد ضخم شمل عشرات الآلاف من البريطانيين.



ويأتي ذلك على الرغم من إصرار الخبراء على أن هذه الأجهزة أكثر أمانًا من التبغ، والذي ثبت أنه يسبب السرطان ويضر بالقلب.



وقال باحثون من جامعة في لندن، الذين شاركوا في الاستطلاع الذي شمل ما يقرب من 30 ألف مدخن، إن هناك حاجة ملحة لمعالجة المفاهيم الخاطئة حول التدخين الإلكتروني.



وعلى الرغم من أنه يُنظر إليها بشكل إيجابي في المجال الطبي، إلا أن التأثيرات على المدى الطويل للسجائر الإلكترونية تظل غامضة، وتخوّف الأطباء من أمراض الرئة، مشاكل الأسنان والسرطان في العقود المقبلة لدى الأشخاص المدمنين على هذه الأجهزة.



وعلى عكس السجائر التقليدية، السجائر الالكترونية لا تحتوي على التبغ ولا تنتج الكربون، وهما من أخطر العناصر.