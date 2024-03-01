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من السكتة الدماغية إلى الأزمة القلبية... 5 آثار جانبية خطيرة للباراسيتامول: وفي هذه الحالة اتصلوا بالإسعاف!

من السكتة الدماغية إلى الأزمة القلبية... 5 آثار جانبية خطيرة للباراسيتامول: وفي هذه الحالة اتصلوا بالإسعاف!







وتظهر الأبحاث أن الإفراط في استخدام مسكنات الألم الشائعة مثل الباراسيتامول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحالات صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب، وفق ما نقل موقع



وكشفت بيانات من Mamedica أن 13% من البريطانيين يعتمدون على مسكنات الألم فقط لقضاء يومهم.



وأفاد 16% آخرون أنهم يتناولون مسكنات الألم بشكل متكرر كل أربع ساعات عندما يشعرون بألم أو وجع.



وقال 12% إنهم لم يعودوا يشعرون بتأثير مسكنات الألم بعد أن تناولوا الجرعة الموصى بها.



ووفقًا لماميديكا، يعاني حوالي 28 مليون بالغ في المملكة المتحدة من الألم المزمن، وهو الألم الناجم عن حالات طبية طويلة الأمد أو يستمر بعد الفترة التي تتوقع عادةً التعافي فيها.



لكن تناول مسكنات الألم مثل الباراسيتامول على المدى الطويل يمكن أن يسبب مجموعة من الآثار الجانبية غير السارة، وتتراوح من ردود الفعل التحسسية الخطيرة إلى تلف الكبد والكلى.



والإفراط في استخدام مسكنات الألم الشائعة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يعرضك لخطر الإصابة بحوادث صحية مثل نوبة قلبية أو سكتة دماغية.



وفيما يلي الآثار الجانبية الخمسة لتناول كمية كبيرة من الباراسيتامول والتي يجب معرفتها - والجرعة الموصى بها التي يجب الالتزام بها.



1. زيادة في ضغط الدم

يميل الناس الى استخدام الباراسيتامول كبديل أكثر أمانًا لفئة أخرى من مسكنات الألم تسمى العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs)، والتي يُعرف أنها تزيد من ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب.



وتوصلت دراسة أجرتها جامعة إدنبرة عام 2022 إلى وجود صلة مثيرة للقلق بين الاستخدام المنتظم للباراسيتامول وارتفاع ضغط الدم.



وشملت الدراسة 110 مريضا لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، وتم وصف غرام واحد من الباراسيتامول أربع مرات يوميا - وهي جرعة غالبا ما توصف للمرضى الذين يعانون من آلام مزمنة – أو يمكن وصفه كعلاج لمشاكل معينة من خلال أخذ حبة لمدة أسبوعين (كدواء وهمي).



وفي هذين الأسبوعين فقط، شهد المشاركون الذين تناولوا الباراسيتامول زيادة كبيرة في ضغط الدم لديهم، حسبما أظهرت النتائج المنشورة.



وقال الخبراء إن هذا الارتفاع كان مماثلا لتلك التي شوهدت مع مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، وربما من المتوقع أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بنحو 20 في المائة.



وأوصوا الأشخاص الذين لديهم وصفة طبية طويلة الأمد لمسكن الألم، والذي يستخدم عادة لعلاج الألم المزمن، باختيار أقل جرعة فعالة لأقصر فترة زمنية ممكنة.



2. النوبة القلبية والسكتة الدماغية

ليس الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم فقط هم الذين يحتاجون إلى الحذر من تناول الباراسيتامول بانتظام.



وتشير الأبحاث إلى أن تناول أنواع معينة من أقراص الباراسيتامول التي تحتوي على مكون مخفي قد يكون خطيرًا على المدى الطويل.



وغالباً ما يستخدم الصوديوم، وهو أحد المكونات الرئيسية للملح، لمساعدة أنواع مختلفة من الأدوية الفوارة مثل الباراسيتامول على الذوبان في الماء.



لكن كل قرص قابل للذوبان يحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم؛ إذا تناول شخص ما الجرعة اليومية القصوى من الباراسيتامول الفوار، فإنه سيتجاوز الجرعة اليومية القصوى البالغة 2 غرام من الصوديوم التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.



ووجد باحثون من جامعة جنوب وسط الصين أن تناول الباراسيتامول المحتوي على الصوديوم بانتظام يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور القلب.



وكان هذا بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



3. رد الفعل التحسسي

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، نادرًا ما يسبب الباراسيتامول آثارًا جانبية إذا تناولته بالجرعة الصحيحة.



ولكن في حالات نادرة، قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي خطير يسمى الحساسية المفرطة بعد تناول الأقراص.



ويوصى بالاتصال بالطوارئ أو الاسعاف إذا كنت تعاني من الأعراض التالية لرد فعل تحسسي شديد بعد تناول الباراسيتامول:



• تورم شفتيك أو فمك أو حلقك أو لسانك فجأة

• اذا كنت تتنفس بسرعة كبيرة أو تجد صعوبة في التنفس - قد تصاب بصفير شديد أو تشعر وكأنك تختنق أو تلهث بحثًا عن الهواء

• تشعر بحلقك ضيقًا أو تجد صعوبة في البلع

• يتحول لون بشرتك أو لسانك أو شفتيك إلى اللون الأزرق أو الرمادي أو الشاحب - إذا كان لديك بشرة سوداء أو بنية، فقد يكون من الأسهل رؤية ذلك على راحتي يديك أو باطن قدميك

• فجأة تصبح مرتبكًا جدًا أو تشعر بالنعاس أو بالدوار

• الإصابة بطفح جلدي منتفخ أو مثير للحكة أو متقرح

• إن إغماء شخص ما وعدم القدرة على الاستيقاظ هو علامة حمراء أخرى.



أما بالنسبة للأطفال، فاتصل بالاسعاف إذا أصبحوا يعرجون أو يترنحون أو لا يستجيبون كما يفعلون عادةً.



وقد يجدون صعوبة في رفع رؤوسهم، أو قد يسقطون على الجانب، أو إلى الخلف أو إلى الأمام، أو قد يجدون صعوبة في التركيز على وجهك.



4. تلف الكبد والكلى

ويرتبط تناول الكثير من الباراسيتامول أيضًا بتلف الكبد والكلى، وفقًا لـ NHS Inform.



وتجدر الإشارة إلى أنه ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو الكلى أو مشاكل مع الخمر، مثل تعاطي الكحول على المدى الطويل، بالحصول على نصيحة من الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الباراسيتامول.



5. اضطرابات الدم

وقالت NHS Inform إن أحد الآثار الجانبية النادرة الأخرى للباراسيتامول هو اضطرابات الدم مثل نقص الصفيحات ونقص الكريات البيض.



ونقص الصفيحات يعني أن لديك مستويات منخفضة من الصفائح الدموية في الدم.



وتساعد الصفائح الدموية على تجلط الدم، وبالتالي فإن عددًا أقل من الصفائح الدموية يمكن أن يمنع تخثر الدم بعد الإصابة ويؤدي إلى نزيف طويل الأمد من الجروح.



ونقص الكريات البيض هي حالة لا يحتوي فيها الجسم على ما يكفي من خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض - والتي تسمى الكريات البيض - في الدم.

يعتمد أغلب الناس على مسكنات الألم لقضاء يومهم، وتحمل الآلام البسيطة التي يشعرون بها عادة.وتظهر الأبحاث أن الإفراط في استخدام مسكنات الألم الشائعة مثل الباراسيتامول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحالات صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب، وفق ما نقل موقع ذا صن وكشفت بيانات من Mamedica أن 13% من البريطانيين يعتمدون على مسكنات الألم فقط لقضاء يومهم.وأفاد 16% آخرون أنهم يتناولون مسكنات الألم بشكل متكرر كل أربع ساعات عندما يشعرون بألم أو وجع.وقال 12% إنهم لم يعودوا يشعرون بتأثير مسكنات الألم بعد أن تناولوا الجرعة الموصى بها.ووفقًا لماميديكا، يعاني حوالي 28 مليون بالغ في المملكة المتحدة من الألم المزمن، وهو الألم الناجم عن حالات طبية طويلة الأمد أو يستمر بعد الفترة التي تتوقع عادةً التعافي فيها.لكن تناول مسكنات الألم مثل الباراسيتامول على المدى الطويل يمكن أن يسبب مجموعة من الآثار الجانبية غير السارة، وتتراوح من ردود الفعل التحسسية الخطيرة إلى تلف الكبد والكلى.والإفراط في استخدام مسكنات الألم الشائعة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يعرضك لخطر الإصابة بحوادث صحية مثل نوبة قلبية أو سكتة دماغية.وفيما يلي الآثار الجانبية الخمسة لتناول كمية كبيرة من الباراسيتامول والتي يجب معرفتها - والجرعة الموصى بها التي يجب الالتزام بها.1. زيادة في ضغط الدميميل الناس الى استخدام الباراسيتامول كبديل أكثر أمانًا لفئة أخرى من مسكنات الألم تسمى العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs)، والتي يُعرف أنها تزيد من ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب.وتوصلت دراسة أجرتها جامعة إدنبرة عام 2022 إلى وجود صلة مثيرة للقلق بين الاستخدام المنتظم للباراسيتامول وارتفاع ضغط الدم.وشملت الدراسة 110 مريضا لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، وتم وصف غرام واحد من الباراسيتامول أربع مرات يوميا - وهي جرعة غالبا ما توصف للمرضى الذين يعانون من آلام مزمنة – أو يمكن وصفه كعلاج لمشاكل معينة من خلال أخذ حبة لمدة أسبوعين (كدواء وهمي).وفي هذين الأسبوعين فقط، شهد المشاركون الذين تناولوا الباراسيتامول زيادة كبيرة في ضغط الدم لديهم، حسبما أظهرت النتائج المنشورة.وقال الخبراء إن هذا الارتفاع كان مماثلا لتلك التي شوهدت مع مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، وربما من المتوقع أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بنحو 20 في المائة.وأوصوا الأشخاص الذين لديهم وصفة طبية طويلة الأمد لمسكن الألم، والذي يستخدم عادة لعلاج الألم المزمن، باختيار أقل جرعة فعالة لأقصر فترة زمنية ممكنة.2. النوبة القلبية والسكتة الدماغيةليس الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم فقط هم الذين يحتاجون إلى الحذر من تناول الباراسيتامول بانتظام.وتشير الأبحاث إلى أن تناول أنواع معينة من أقراص الباراسيتامول التي تحتوي على مكون مخفي قد يكون خطيرًا على المدى الطويل.وغالباً ما يستخدم الصوديوم، وهو أحد المكونات الرئيسية للملح، لمساعدة أنواع مختلفة من الأدوية الفوارة مثل الباراسيتامول على الذوبان في الماء.لكن كل قرص قابل للذوبان يحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم؛ إذا تناول شخص ما الجرعة اليومية القصوى من الباراسيتامول الفوار، فإنه سيتجاوز الجرعة اليومية القصوى البالغة 2 غرام من الصوديوم التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.ووجد باحثون من جامعة جنوب وسط الصين أن تناول الباراسيتامول المحتوي على الصوديوم بانتظام يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور القلب.وكان هذا بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.3. رد الفعل التحسسيووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، نادرًا ما يسبب الباراسيتامول آثارًا جانبية إذا تناولته بالجرعة الصحيحة.ولكن في حالات نادرة، قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي خطير يسمى الحساسية المفرطة بعد تناول الأقراص.ويوصى بالاتصال بالطوارئ أو الاسعاف إذا كنت تعاني من الأعراض التالية لرد فعل تحسسي شديد بعد تناول الباراسيتامول:تورم شفتيك أو فمك أو حلقك أو لسانك فجأةاذا كنت تتنفس بسرعة كبيرة أو تجد صعوبة في التنفس - قد تصاب بصفير شديد أو تشعر وكأنك تختنق أو تلهث بحثًا عن الهواءتشعر بحلقك ضيقًا أو تجد صعوبة في البلعيتحول لون بشرتك أو لسانك أو شفتيك إلى اللون الأزرق أو الرمادي أو الشاحب - إذا كان لديك بشرة سوداء أو بنية، فقد يكون من الأسهل رؤية ذلك على راحتي يديك أو باطن قدميكفجأة تصبح مرتبكًا جدًا أو تشعر بالنعاس أو بالدوارالإصابة بطفح جلدي منتفخ أو مثير للحكة أو متقرحإن إغماء شخص ما وعدم القدرة على الاستيقاظ هو علامة حمراء أخرى.أما بالنسبة للأطفال، فاتصل بالاسعاف إذا أصبحوا يعرجون أو يترنحون أو لا يستجيبون كما يفعلون عادةً.وقد يجدون صعوبة في رفع رؤوسهم، أو قد يسقطون على الجانب، أو إلى الخلف أو إلى الأمام، أو قد يجدون صعوبة في التركيز على وجهك.4. تلف الكبد والكلىويرتبط تناول الكثير من الباراسيتامول أيضًا بتلف الكبد والكلى، وفقًا لـ NHS Inform.وتجدر الإشارة إلى أنه ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو الكلى أو مشاكل مع الخمر، مثل تعاطي الكحول على المدى الطويل، بالحصول على نصيحة من الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الباراسيتامول.5. اضطرابات الدموقالت NHS Inform إن أحد الآثار الجانبية النادرة الأخرى للباراسيتامول هو اضطرابات الدم مثل نقص الصفيحات ونقص الكريات البيض.ونقص الصفيحات يعني أن لديك مستويات منخفضة من الصفائح الدموية في الدم.وتساعد الصفائح الدموية على تجلط الدم، وبالتالي فإن عددًا أقل من الصفائح الدموية يمكن أن يمنع تخثر الدم بعد الإصابة ويؤدي إلى نزيف طويل الأمد من الجروح.ونقص الكريات البيض هي حالة لا يحتوي فيها الجسم على ما يكفي من خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض - والتي تسمى الكريات البيض - في الدم.