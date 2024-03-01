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خطر مميت... إياكم أن تتناولوا هذه الأطعمة بعد وضعها في الثلاجة واستخراجها!

صحة وتغذية
2024-03-01 | 04:11
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خطر مميت... إياكم أن تتناولوا هذه الأطعمة بعد وضعها في الثلاجة واستخراجها!
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خطر مميت... إياكم أن تتناولوا هذه الأطعمة بعد وضعها في الثلاجة واستخراجها!

خطر مميت... إياكم أن تتناولوا هذه الأطعمة بعد وضعها في الثلاجة واستخراجها!

حذرت اختصاصية التغذية اللبنانية فيرا متا من خطورة تقشير بعض الخضراوات وتركها في الثلاجة ثم إعادة استعمالها.

وشرحت في فيديو نشرته على صفحتها على انستغرام أن هناك 4 أطعمة إذا وُضعت في الثلاجة فيمكن أن تسبب الوفاة وليس فقط التسمم.

وقالت إن من أهم هذه الأطعمة "الثوم"، إذ أكدت أن عملية تقشير الثوم ووضعه بالثلاجة خاطئة جداً، خصوصا وأن حبات الثوم تستطيع التقاط نوع من العفن مرتبط بأنواع من السرطان.

ونبهت متا من خطورة وضع بصلة مقشرة بالثلاجة لنفس الأسباب. وأكدت أنه في حال وجود شخص مريض في المنزل، فمن المفيد تقشير بصلة ووضعها في الوسط وتركها لأنها ستقوم بالتقاط كل الفيروسات وتنظّف الجو.

أما التحذير الأخير فجاء حول حبات الزنجبيل، حيث أكدت الاختصاصية أن المقشرة منها موصولة بشكل مباشر بأمراض الكلى، ولذلك شددت على ضرورة الامتناع عن هذه الأطعمة في حال تقشيرها وحفظها.

وباالنسبة للأطعمة الأخرى، شددت دراسات عدة على إمكانية الاحتفاظ ببقايا الطعام لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام في البراد، اذ انه بعد هذه المدة، ترتفع مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

وإذا لم تكن متأكدا من أنك ستتناول بقايا الطعام في غضون أربعة أيام، فينصح بتجميدها على الفور، حيث تبقى بقايا الطعام المجمدة آمنة لفترة طويلة.
 

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