ما علاقة فقدان الإحساس بالاتجاه بمرض الزهايمر؟... إليكم ما اكتشفه الخبراء

ما علاقة فقدان الإحساس بالاتجاه بمرض الزهايمر؟... إليكم ما اكتشفه الخبراء

قد يكون فقدان الإحساس بالاتجاه بمثابة تحذير من الإصابة بمرض الزهايمر قبل سنوات من ظهور الأعراض، حيث كشفت دراسة جديدة أن الأخير قد يكون علامة إنذار مبكر لهذا المرض.



وقال الدكتور "كوكو نيوتن"، من جامعة في لندن إن هذه النتائج أشارت إلى أن فقدان الإحساس بالاتجاه قد يمثل أول إشارة تشخيصية لمرض الزهايمر.



واستخدم البحث الواقع الافتراضي لاختبار قدرة 100 شخص بالغ، من دون أعراض، تتراوح أعمارهم بين 43 و66 عاماً على تحديد الطريق من مكان إلى آخر وحفظ ذلك.



ووجد الباحثون ارتباط المهارات المكانية بخطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى الرجال، ولكن ليس النساء.



واتضح أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض الزهايمر كانوا يعانون من ضعف انتقائي في مهمة التنقل، وذلك من دون وجود ضعف في الاختبارات المعرفية الأخرى.



بالإضافة إلى التشخيص المبكر، تمنّى الخبراء أن تساعدهم الدراسة على فهم تطور مرض الزهايمر بشكل أفضل.