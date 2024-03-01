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دراسة مرعبة عن الانبعاثات التي يولدها موقد الغاز داخل المنازل... هذا ما كشفه الخبراء!

صحة وتغذية
2024-03-01 | 14:29
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دراسة مرعبة عن الانبعاثات التي يولدها موقد الغاز داخل المنازل... هذا ما كشفه الخبراء!
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دراسة مرعبة عن الانبعاثات التي يولدها موقد الغاز داخل المنازل... هذا ما كشفه الخبراء!

دراسة مرعبة عن الانبعاثات التي يولدها موقد الغاز داخل المنازل... هذا ما كشفه الخبراء!

وجد الباحثون وفق دراسة جديدة أنه ينبعث من موقد الغاز الطبيعي داخل المنازل جسيمات نانوية ضررها أكبر وأخطر من استنشاق مادة البنزين والزيوت المنبعثة من السيارة.

كما وجد البحث أن حجم هذه الجسيمات الصغيرة، المعروفة أيضًا باسم السخام، تراوحت بين واحد وثلاثة نانومترات لكل منها. 

وقال العلماء من جامعة بوردو وجامعة إنديانا الذين أجروا الدراسة الجديدة، إن حجم هذه الجسيمات مناسب تمامًا للالتصاق في رئتي الأشخاص والتسلل إلى مجرى الدم.

كذلك، وجد الباحثون أن طهي شطيرة من الجبنة المشوية قد يعرض السكان لما يصل إلى 10 ملايين بالمئة من نسبة الهباء الجوي النانوي لكل نانومتر مكعب، مقارنة بما يصل إلى حوالي مليون تطلقه السيارات.

وانبعثت أثناء الدراسة تريليونات من جزيئات الهباء الجوي النانوية خلال 20 دقيقة فقط من الماء المغلي أو صنع شطائر الجبن المشوي على موقد الغاز.

وخلال تلك الفترة التي تبلغ 20 دقيقة، قدّر الخبراء أن الشخص البالغ قد يتنفس ما بين 10 مليار إلى تريليون من تلك الجسيمات.
 

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