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هل يقلل فيروس كورونا طويل الأمد معدل الذكاء لدى المصاب وما هو ضباب الدماغ؟

صحة وتغذية
2024-03-02 | 03:26
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هل يقلل فيروس كورونا طويل الأمد معدل الذكاء لدى المصاب وما هو ضباب الدماغ؟
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هل يقلل فيروس كورونا طويل الأمد معدل الذكاء لدى المصاب وما هو ضباب الدماغ؟

هل يقلل فيروس كورونا طويل الأمد معدل الذكاء لدى المصاب وما هو ضباب الدماغ؟

كشفت دراسة مثيرة للقلق أن فيروس كورونا طويل الأمد يمكن أن يقلل معدل ذكاء الشخص بما يصل إلى ست نقاط.

ووجد تقرير في مجلة نيو إنكلاند الطبية أن كوفيد-19 "مرتبط بعجز إدراكي طويل المدى يمكن قياسه بشكل موضوعي". ويحاول الخبراء معرفة المزيد عن ظاهرة الإجهاد العقلي التي يشار إليها عادة باسم ضباب الدماغ، والتي يسببها الفيروس، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وأولئك الذين ظهرت عليهم الأعراض لمدة 12 أسبوعًا تقريبًا شهدوا أكبر انخفاض في معدل الذكاء.

ووجد بحث آخر أن ما يقرب من ربع مرضى كوفيد-19 الأميركيين عانوا من أعراض استمرت ثلاثة أشهر أو أكثر.

وقال المؤلف آدم هامبشاير من جامعة إمبريال كوليدج في لندن لصحيفة الغارديان: "لم يكن من الواضح على الإطلاق ما هو ضباب الدماغ".

وأضاف: "كعارض من الأعراض، تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع، ولكن ما أظهرته دراستنا هو أن ضباب الدماغ يمكن أن يرتبط بعجز يمكن قياسه بشكل موضوعي. وهذا اكتشاف مهم للغاية."

وفي تقييمات لأكثر من 141000 شخص، تم إجراء اختبارات تتعلق بالذاكرة الفورية، والتلاعب العقلي ثنائي الأبعاد، والذاكرة العاملة المكانية، والتخطيط المكاني، والتفكير التناظري اللفظي، وتعريفات الكلمات، وأخذ عينات من المعلومات، والذاكرة المتأخرة.

وكتب المؤلفون: "كانت مهام الذاكرة والاستدلال والوظيفة التنفيذية (أي التخطيط) من بين الأكثر حساسية للاختلافات المعرفية المرتبطة بكوفيد-19".

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن الحالات السابقة للفيروس الأصلي أو متغير ألفا قرب بداية الوباء حملت أكبر موجات التدهور المعرفي.

وأفيد أيضًا أن هناك "ميزة معرفية صغيرة" للمشاركين الذين حصلوا على تطعيمين أو أكثر ضد كوفيد-19 ورأوا تأثيرات ضئيلة من تكرار نوبات المرض.

وعلى الرغم من أن 3.5% فقط من المرضى في دراسة إمبريال كوليدج أظهروا الأعراض لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر، أكد الخبراء أن هذا الرقم مثير للقلق أكثر مما يبدو.

وقال الطبيب النفسي الدكتور ماكسيم تاكيه من جامعة أكسفورد: "حتى لو كان العجز الإدراكي بعد كوفيد-19 صغير الحجم في المتوسط، فإن أقلية كبيرة من الناس يعانون من عجز أكثر أهمية من المحتمل أن يؤثر على قدرتهم على العمل والأداء".

وأضاف: "نظراً لحجم الوباء وعدد الأشخاص المتضررين، فإن هذا أمر مثير للقلق بشكل خاص".
 

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