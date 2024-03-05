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هل تريد رصد العلامات المبكرة لفقدان السمع؟ اختبار مدته 30 ثانية سيكشف لك النتيجة!

صحة وتغذية
2024-03-05 | 02:00
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هل تريد رصد العلامات المبكرة لفقدان السمع؟ اختبار مدته 30 ثانية سيكشف لك النتيجة!
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هل تريد رصد العلامات المبكرة لفقدان السمع؟ اختبار مدته 30 ثانية سيكشف لك النتيجة!

تُعتبر قدرة السمع من أهم الحواس التي تسهم في تجربتنا اليومية، ومع تقدم العمر، قد يواجه البعض تحديات في الحفاظ على هذه القدرة الحيوية.
 
لذلك، يُقدم تطبيق Eargym للصحة السمعية اختبارًا بسيطًا يستغرق 30 ثانية لمساعدتك في تقييم صحة سمعك والكشف عن أي علامات مبكرة لفقدان السمع.
 
وتتضمن الخطوات البسيطة للاختبار ضغط زر الإيقاف المؤقت عندما لا تستطيع سماع النغمة المشغلة في الخلفية. ويتم استخدام تردد النغمة المسموعة لتحديد عمر السمع الخاص بك، حيث يتغير هذا العمر بتقدم السن، مما يجعل صعوبة سماع الترددات العالية.
 
ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في عام 2021، يبدأ معظم البشر بالقدرة على سماع أصوات تصل إلى 20 ألف هرتز، ولكن ينخفض هذا الرقم مع التقدم في العمر.
 
ومن خلال تحليل نتائج الاختبار، اكتشفت شركة Eargym أن نحو 47 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا يعانون من عمر سمعي أعلى من عمرهم البيولوجي. كما تظهر بيانات أن الفارق العمري يصل إلى 13 عامًا في بعض الحالات.
 
آندي شانكس، خبير صحة السمع ومؤسس Eargym، يشدد على أهمية اكتشاف العلامات المبكرة لفقدان السمع واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة. ويقترح استخدام ألعاب مثل هذا الاختبار كوسيلة فعالة لفحص سمعك بانتظام والتحقق من أي تغييرات غير طبيعية.
 
وقد يكون استخدام هذه الأدوات الرقمية والتحقق المنتظم من صحة سمعك هو السبيل للكشف المبكر عن أي تغييرات واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على قدرتك السمعية على مر الزمن.
 

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صحة وتغذية

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