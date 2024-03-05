تربية الأطفال الذكور تدفع الوالدين إلى شرب الكحول والتدخين... ولكن ماذا عن الإناث؟

تشير الأبحاث إلى أن تربية الأطفال الذكور تدفع الوالدين إلى شرب الخمر أكثر مما لو كان لديهم أطفال إناث.

وتبين في دراسة حديثة استخدمت بيانات واستبيانات عائلية على مدار 18 عامًا، أن آباء الأطفال الذكور يتمتعون بصحة أقلّ من آباء وأمهات البنات، حيث أنهم يتناولون الكحول في الكثير من الأحيان، ويأكلون المزيد من الوجبات السريعة ويدخنون أكثر.

ومع ذلك، فقد مارسوا المزيد من التمارين الرياضية، وكان آباء الفتيات عادةً هم الأكثر كسلاً بين الجميع.

ويدخن آباء الفتيان 83 مرة في الأسبوع مقارنة بـ 80 مرة لآباء البنات. وكانوا أيضًا أكثر عرضة لتناول الطعام غير الصحي واستهلاك المزيد من الوجبات الخفيفة.

وأوضح مؤلف الدراسة الدكتور نيكولاس رود، من جامعة غريفيث في بريسبان بأستراليا: "يبدو أن تربية طفل ذكر تزيد من الصلابة، في حين أن تربية طفلة تؤدي إلى الحساسية وربما النفور من المخاطرة".

وقال الدكتور رود إن الأمر قد يتحول إلى نموذج يحتذى به، قائلا: "الآباء الذين لديهم عدد أكبر من البنات يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة جسديا، ويرتبطون بانخفاض الميل إلى تدخين السجائر أو شرب الخمر بكثرة".