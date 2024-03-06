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بعد منحها ثلاثة أشهر للبقاء على قيد الحياة... اختصاصية تغذية تروي تجربتها وهذه نصائحها لحياة أطول وأكثر سعادة!

صحة وتغذية
2024-03-06 | 08:48
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بعد منحها ثلاثة أشهر للبقاء على قيد الحياة... اختصاصية تغذية تروي تجربتها وهذه نصائحها لحياة أطول وأكثر سعادة!
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بعد منحها ثلاثة أشهر للبقاء على قيد الحياة... اختصاصية تغذية تروي تجربتها وهذه نصائحها لحياة أطول وأكثر سعادة!

بعد منحها ثلاثة أشهر للبقاء على قيد الحياة... اختصاصية تغذية تروي تجربتها وهذه نصائحها لحياة أطول وأكثر سعادة!

كشفت اختصاصية تغذية تعتمد على فصيلة دم الأشخاص لتحديد ما يجب عليهم تناوله، عن قائمة تضمنت 14 نوعًا من الأطعمة التي يُعتبر من الضروري إضافتها على النظام الغذائي لعيش حياة أطول وأكثر سعادة.

وفي هذا السياق، قالت الأسترالية "كلوديا كاليستو"، إنها بدأت دراسة التغذية منذ 20 عامًا بعد إصابتها بالإنتان.

وشملت قائمتها الأطعمة الغنية بالبروتين مثل سمك السلمون، البيض ولحم البقر التي تتغذى من العشب، كما أوصت كاليستو بالدهون الصحية بما في ذلك اللبن الزبادي، زيت الزيتون والسمن.

كما كانت على رأس قائمة كاليستو البقوليات، الجوز الطبيعي، التوت، القرنبيط، اليقطين والشوكولا الداكن.

ومع ذلك، فإن أحد العناصر الرئيسية، التي اعتقدت كاليستو أن معظم الأشخاص يفتقدونها ضمن نظامهم الغذائي، هي الماء الكافي.

والعنصر الأخير ضمن قائمة كاليستو كان النبيذ الأحمر، حيث شجعت المتابعين على تناول كأس بانتظام لأنه مفيد للقلب.

وبالنسبة إلى الفترة التي كانت خلالها كاليستو مريضة، مُنحت حينها ثلاثة أشهر فقط لتعيشها بعد أن تم تشخيصها بحالة مروعة من الإنتان وتحولت بعد ذلك إلى معالِجة طبيعية.

وعندما اتخذت كاليستو هذه الخطوة اعتمدت على فصيلة دمها لاتباع نظام غذائي، وفي غضون أربعة أسابيع بدأت في زيادة الوزن. كما استغرق الأمر ثمانية أشهر حتى أصبحت كاليستو بصحة جيدة وقوية.

بالإضافة إلى ذلك، حذّرت كاليستو من العلامات التي تشير إلى أن الجسم أصبح بحالة غير متوازنة ويحتاج إلى تغذية أفضل، مثل الشعور بالتعب المستمر، عدم القدرة على النوم، الصداع، الضبابية، والإسهال.
 

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