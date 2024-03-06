امرأة خمسينية تتمتع بمظهر شبابي عشريني... وهذا ما نصحت المتابعين به!

امرأة خمسينية تتمتع بمظهر شبابي عشريني... وهذا ما نصحت المتابعين به!

كشفت مدربة اللياقة البدنية، "ترايسي كامبولي"، التي تبلغ من العمر 49 عامًا، عن خطة التمرين الدقيقة والمثالية التي تتبعها للحفاظ على مظهر أصغر بعشر سنوات.



التوقف عن القيام بالتدريبات الطويلة



قالت كامبولي إن القيام باستمرار بالتمارين الرياضية لمدة 60 دقيقة أو 90 دقيقة مهم ولكن الوقت ليس مهما بقدر الكمية التي مارسها الشخص.



ممارسة تمارين التنفس



وأوضحت كامبولي أنه من المهم جدا ممارسة تمارين تتضمن 20 ثانية من دفع نفس الشخص إلى حده الأقصى تليها 10 ثوانٍ من الراحة.



القيام بمجموعة متنوعة من التدريبات المختلفة



وأوصت كامبولي بأهمية اعتماد التدريبات المتنوعة للمحافظة على درجة الاهتمام نفسها وتجنب الدخول في حالة من الروتين.



الاصغاء إلى احتياجات الجسد



وقالت كامبولي إنها عندما تستيقظ كل صباح، تتوقف وتسأل نفسها عما يحتاجه جسدها اليوم، مثلا عندما تشعر بالتوتر والعصبية، تعتمد تمارين التنفس، أما في الأيام التي تحتاج فيها إلى حركة لطيفة، فتقوم بتمارين التمدد واليوغا.



دمج المتعة مع التدريبات والتمارين



وكانت نصيحة كامبولي الأخيرة العثور على التدريبات التي تجلب للشخص السعادة في معظم الأوقات.