"الاختراق الحيوي" لمكافحة الشيخوخة والاستمتاع بصحة جيدة... إليكم عشر نصائح للحصول على روتين صحي!

"الاختراق الحيوي" لمكافحة الشيخوخة والاستمتاع بصحة جيدة... إليكم عشر نصائح للحصول على روتين صحي!

نصح المليونير "برايان جونسون" بأهمية "الاختراق الحيوي" والذي يتعلق بمكافحة الشيخوخة، اللياقة البدنية والصحة العامة.



وعلى الرغم من أن جونسون، البالغ من العمر 46 عامًا، يعتمد على نظام عالمي لمكافحة الشيخوخة تبلغ تكلفته 2 مليون دولار سنويًا، إلا أنه يمكنكم تحقيق نتائج مماثلة عن طريق إجراء بعض التغييرات الصغيرة.



ما هو "الاختراق الحيوي"؟



يهدف الاختراق الحيوي إلى تحسين الصحة البدنية العامة ومعالجة الأداء خارج نطاق الطب التقليدي، كما تتمحور فلسفته الأساسية حول رفض القيود الجسدية من خلال معالجة أفكار الانسان من خلال ممارسة الرياضة، التعرف على وظائف الأعضاء، والتغذية لتحسين الصحة.



إليكم 10 طرق يمكنكم من خلالها تحقيق "الاختراق الحيوي" من أجل حياة أطول وأكثر صحة.



اغمروا أنفسكم بالماء الباردة



وأوصى العلماء الأشخاص بغمر أنفسهم في الماء الباردة لمدة 11 دقيقة كل أسبوع، إذ إن التعرض للبرد يمكن أن يساعد في علاج الاكتئاب، القلق ومستويات الطاقة وقد يمنع السرطان.



اتّبعوا جدول نوم صحي



يُفضّل الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، ويساعد ذلك على نمو العضلات وإصلاحها، إبقاء عقولكم في حالة تأهب، يحسّن مستويات السكر في الدم ويطيل أعماركم.



استمتعوا بحمامات الساونا المنتظمة



تتمتع حمامات الساونا بالعديد من الفوائد الصحية للقلب والأوعية الدموية لأن ارتفاع درجة الحرارة يساعد أجسامكم في الحصول على البرودة الكافية عن طريق زيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم، ما يقلل من ضغط الدم.



اشربوا الماء مع ملعقة صغيرة من ملح الهيمالايا



ملح الهيمالايا غني بالمعادن، ما يساعد على نقل العناصر الغذائية إلى خلاياكم، كما أنه يساعد على التخلص من سموم الجسم عن طريق دعم وظائف الكلى والكبد.



اعتمدوا العلاج عن طريق بدائل التستوستيرون للرجال



ويوصي بعض الأطباء الرجال بتناول أدوية معينة في حال بدأت مستويات هرمون التستوستيرون لديهم في الانخفاض في الأربعينيات من العمر، وذلك يحسّن مستويات الطاقة، يزيد من كثافة العظام، كتلة العضلات، حساسية الأنسولين ويحسّن مزاجكم بشكل عام.



اعتمدوا الصيام المتقطع



يتيح لكم الصيام المتقطع إعادة ضبط وظائف الجسم عن طريق خفض الأنسولين في الدم، وزيادة هرمون النمو البشري، وتعزيز إصلاح الخلايا، كما يساعدكم على إزالة الدهون واكتساب العضلات بشكل أسرع، ما يفيد القلب.



حوّلوا قهوتكم الصباحية إلى اختراق بيولوجي



ووجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد هيلث أن الجرعات المنخفضة إلى المتوسطة من الكافيين قد تزيد من اليقظة والطاقة والقدرة على التركيز، ويمكن للقهوة أيضًا أن تمنع فشل القلب لأنها تجعل قلبكم يضخ الدم بشكل أسرع.



قوموا باختبارات الدم كل عام



مراقبة أجسامكم بانتظام يمكن أن تكتشف المرض باكرًا، ما يزيد من فرص العلاج والشفاء.



تعلموا كيفية التنفس بشكل صحيح



"عمل التنفس" هو تدريب أجسامكم على التحكم في تنفسكم عندما تشعرون بالتوتر، والتنفس السريع أثناء الغضب أو التوتر يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على أجسامكم لذلك عليكم اعتماد الشهيق لمدة أربع ثوانٍ والزفير لمدة ست ثوانٍ للتمرين، مع تكرار التمرين لمدة عشر دقائق مرتين يومياً.



اعتمدوا جلسات العلاج بالضوء الأحمر



يمكن للعلاج بالضوء الأحمر تحسين صحة بشرتكم بعد بضعة أسابيع فقط، فهو يعزز تعافي العضلات، يساعد على التخلص من أي التهاب ويدعم جهازكم العصبي.