الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الاختراق الحيوي" لمكافحة الشيخوخة والاستمتاع بصحة جيدة... إليكم عشر نصائح للحصول على روتين صحي!
صحة وتغذية
2024-03-07 | 01:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
"الاختراق الحيوي" لمكافحة الشيخوخة والاستمتاع بصحة جيدة... إليكم عشر نصائح للحصول على روتين صحي!
"الاختراق الحيوي" لمكافحة الشيخوخة والاستمتاع بصحة جيدة... إليكم عشر نصائح للحصول على روتين صحي!
نصح المليونير "برايان جونسون" بأهمية "الاختراق الحيوي" والذي يتعلق بمكافحة الشيخوخة، اللياقة البدنية والصحة العامة.
وعلى الرغم من أن جونسون، البالغ من العمر 46 عامًا، يعتمد على نظام عالمي لمكافحة الشيخوخة تبلغ تكلفته 2 مليون دولار سنويًا، إلا أنه يمكنكم تحقيق نتائج مماثلة عن طريق إجراء بعض التغييرات الصغيرة.
ما هو "الاختراق الحيوي"؟
يهدف الاختراق الحيوي إلى تحسين الصحة البدنية العامة ومعالجة الأداء خارج نطاق الطب التقليدي، كما تتمحور فلسفته الأساسية حول رفض القيود الجسدية من خلال معالجة أفكار الانسان من خلال ممارسة الرياضة، التعرف على وظائف الأعضاء، والتغذية لتحسين الصحة.
إليكم 10 طرق يمكنكم من خلالها تحقيق "الاختراق الحيوي" من أجل حياة أطول وأكثر صحة.
اغمروا أنفسكم بالماء الباردة
وأوصى العلماء الأشخاص بغمر أنفسهم في الماء الباردة لمدة 11 دقيقة كل أسبوع، إذ إن التعرض للبرد يمكن أن يساعد في علاج الاكتئاب، القلق ومستويات الطاقة وقد يمنع السرطان.
اتّبعوا جدول نوم صحي
يُفضّل الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، ويساعد ذلك على نمو العضلات وإصلاحها، إبقاء عقولكم في حالة تأهب، يحسّن مستويات السكر في الدم ويطيل أعماركم.
استمتعوا بحمامات الساونا المنتظمة
تتمتع حمامات الساونا بالعديد من الفوائد الصحية للقلب والأوعية الدموية لأن ارتفاع درجة الحرارة يساعد أجسامكم في الحصول على البرودة الكافية عن طريق زيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم، ما يقلل من ضغط الدم.
اشربوا الماء مع ملعقة صغيرة من ملح الهيمالايا
ملح الهيمالايا غني بالمعادن، ما يساعد على نقل العناصر الغذائية إلى خلاياكم، كما أنه يساعد على التخلص من سموم الجسم عن طريق دعم وظائف الكلى والكبد.
اعتمدوا العلاج عن طريق بدائل التستوستيرون للرجال
ويوصي بعض الأطباء الرجال بتناول أدوية معينة في حال بدأت مستويات هرمون التستوستيرون لديهم في الانخفاض في الأربعينيات من العمر، وذلك يحسّن مستويات الطاقة، يزيد من كثافة العظام، كتلة العضلات، حساسية الأنسولين ويحسّن مزاجكم بشكل عام.
اعتمدوا الصيام المتقطع
يتيح لكم الصيام المتقطع إعادة ضبط وظائف الجسم عن طريق خفض الأنسولين في الدم، وزيادة هرمون النمو البشري، وتعزيز إصلاح الخلايا، كما يساعدكم على إزالة الدهون واكتساب العضلات بشكل أسرع، ما يفيد القلب.
حوّلوا قهوتكم الصباحية إلى اختراق بيولوجي
ووجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد هيلث أن الجرعات المنخفضة إلى المتوسطة من الكافيين قد تزيد من اليقظة والطاقة والقدرة على التركيز، ويمكن للقهوة أيضًا أن تمنع فشل القلب لأنها تجعل قلبكم يضخ الدم بشكل أسرع.
قوموا باختبارات الدم كل عام
مراقبة أجسامكم بانتظام يمكن أن تكتشف المرض باكرًا، ما يزيد من فرص العلاج والشفاء.
تعلموا كيفية التنفس بشكل صحيح
"عمل التنفس" هو تدريب أجسامكم على التحكم في تنفسكم عندما تشعرون بالتوتر، والتنفس السريع أثناء الغضب أو التوتر يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على أجسامكم لذلك عليكم اعتماد الشهيق لمدة أربع ثوانٍ والزفير لمدة ست ثوانٍ للتمرين، مع تكرار التمرين لمدة عشر دقائق مرتين يومياً.
اعتمدوا جلسات العلاج بالضوء الأحمر
يمكن للعلاج بالضوء الأحمر تحسين صحة بشرتكم بعد بضعة أسابيع فقط، فهو يعزز تعافي العضلات، يساعد على التخلص من أي التهاب ويدعم جهازكم العصبي.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الحيوي"
لمكافحة
الشيخوخة
والاستمتاع
جيدة...
إليكم
نصائح
للحصول
روتين
امرأة خمسينية تتمتع بمظهر شبابي عشريني... وهذا ما نصحت المتابعين به!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:52
النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن إنشاء قوة مشتركة لمكافحة "التنظيمات الجهادية"
أخبار دولية
16:52
النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن إنشاء قوة مشتركة لمكافحة "التنظيمات الجهادية"
0
اخبار البرامج
14:42
"عاشرتُ 1385 امرأة بينهن 10 عذارى ولكن..." إليكم القصة الصادمة لأحمد السبعيني المتزوّج من ريما العشرينية!
اخبار البرامج
14:42
"عاشرتُ 1385 امرأة بينهن 10 عذارى ولكن..." إليكم القصة الصادمة لأحمد السبعيني المتزوّج من ريما العشرينية!
0
صحف اليوم
2024-03-02
مصادر "الإعتدال الوطني" لـ"نداء الوطن": المبادرة "ماشية" وجيدة والأجواء إيجابية
صحف اليوم
2024-03-02
مصادر "الإعتدال الوطني" لـ"نداء الوطن": المبادرة "ماشية" وجيدة والأجواء إيجابية
0
امن وقضاء
2024-03-01
توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل
امن وقضاء
2024-03-01
توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
16:26
امرأة خمسينية تتمتع بمظهر شبابي عشريني... وهذا ما نصحت المتابعين به!
صحة وتغذية
16:26
امرأة خمسينية تتمتع بمظهر شبابي عشريني... وهذا ما نصحت المتابعين به!
0
صحة وتغذية
08:48
بعد منحها ثلاثة أشهر للبقاء على قيد الحياة... اختصاصية تغذية تروي تجربتها وهذه نصائحها لحياة أطول وأكثر سعادة!
صحة وتغذية
08:48
بعد منحها ثلاثة أشهر للبقاء على قيد الحياة... اختصاصية تغذية تروي تجربتها وهذه نصائحها لحياة أطول وأكثر سعادة!
0
صحة وتغذية
2024-03-05
تربية الأطفال الذكور تدفع الوالدين إلى شرب الكحول والتدخين... ولكن ماذا عن الإناث؟
صحة وتغذية
2024-03-05
تربية الأطفال الذكور تدفع الوالدين إلى شرب الكحول والتدخين... ولكن ماذا عن الإناث؟
0
صحة وتغذية
2024-03-05
الأشواغندا عشبة شائعة الاستخدام حالياً... هل تساعد فعلاً على النوم؟
صحة وتغذية
2024-03-05
الأشواغندا عشبة شائعة الاستخدام حالياً... هل تساعد فعلاً على النوم؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
15:38
ظهور نوع جديد من المخلوقات الفضائية يشبه المومياوات... ما كشفه الخبراء عن طبيعة هذه الكائنات صادم! (صور)
علوم وتكنولوجيا
15:38
ظهور نوع جديد من المخلوقات الفضائية يشبه المومياوات... ما كشفه الخبراء عن طبيعة هذه الكائنات صادم! (صور)
0
أخبار لبنان
02:55
بشأن سندات الملكية في جبل لبنان... هذا ما أعلنته المديرية العامة للشؤون العقارية
أخبار لبنان
02:55
بشأن سندات الملكية في جبل لبنان... هذا ما أعلنته المديرية العامة للشؤون العقارية
0
أخبار دولية
2023-09-22
أرمن قره باغ يعلنون التفاوض مع أذربيجان على سحب قواتهم
أخبار دولية
2023-09-22
أرمن قره باغ يعلنون التفاوض مع أذربيجان على سحب قواتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-03
التوغل الإسرائيلي في لبنان... آت؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-03
التوغل الإسرائيلي في لبنان... آت؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:13
لقاء بين الرئيس السابق ميشال عون ووفد من "حزب الله"... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
04:13
لقاء بين الرئيس السابق ميشال عون ووفد من "حزب الله"... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
16:18
الجميل لـ"حوار المرحلة": بهذه اللحظة فقط سنتمكن من انتخاب رئيس بـ48 ساعة
أخبار لبنان
16:18
الجميل لـ"حوار المرحلة": بهذه اللحظة فقط سنتمكن من انتخاب رئيس بـ48 ساعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الابطال: بايرن ميونيخ يعيد البسمة لجماهيره ومبابي الثقة لفريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الابطال: بايرن ميونيخ يعيد البسمة لجماهيره ومبابي الثقة لفريقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ترامب وبايدن مجدداً الى المواجهة في تشرين الثاني بعد انسحاب نيكي هايلي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ترامب وبايدن مجدداً الى المواجهة في تشرين الثاني بعد انسحاب نيكي هايلي
0
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الفساد والاحتيال يصل الى تأشيرات السفر والطائرات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الفساد والاحتيال يصل الى تأشيرات السفر والطائرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في الداخل الاسرائيليّ قلقٌ من جبهتين
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في الداخل الاسرائيليّ قلقٌ من جبهتين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:06
رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد
اقتصاد
06:06
رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد
2
فنّ
05:50
بعد اتهامها بانّها حامل من خطيبها... سارة ابي كنعان تخرج عن صمتها
فنّ
05:50
بعد اتهامها بانّها حامل من خطيبها... سارة ابي كنعان تخرج عن صمتها
3
فنّ
06:54
أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"
فنّ
06:54
أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"
4
خبر عاجل
04:03
معلومات للـLBCI: اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية اليوم لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة
خبر عاجل
04:03
معلومات للـLBCI: اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية اليوم لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة
5
حال الطقس
00:31
الثلوج والأمطار مستمرة حتى هذا التاريخ...
حال الطقس
00:31
الثلوج والأمطار مستمرة حتى هذا التاريخ...
6
خبر عاجل
14:41
الجميل لـ حوار المرحلة: في بلد طبيعي كان يجب على هوكشتاين أن يلتقي وزير الخارجية لكن الدولة اللبنانية والحكومة تابعتان لحزب الله فمن الطبيعي أن تلتقي الوفود الدبلوماسية الجهة التي تمسك القرار بيدها
خبر عاجل
14:41
الجميل لـ حوار المرحلة: في بلد طبيعي كان يجب على هوكشتاين أن يلتقي وزير الخارجية لكن الدولة اللبنانية والحكومة تابعتان لحزب الله فمن الطبيعي أن تلتقي الوفود الدبلوماسية الجهة التي تمسك القرار بيدها
7
خبر عاجل
10:38
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على شركات وسفن تسهل نقل البضائع لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن
خبر عاجل
10:38
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على شركات وسفن تسهل نقل البضائع لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن
8
خبر عاجل
15:44
الجميل لـ حوار المرحلة: إذا جاء حزب الله اليوم وقال إنه سحب ترشيح فرنجية مستعدون للتوجه إلى المجلس النيابي للنقاش أو الحوار ومشكلتي مع فرنجية هي أنه يسير بمنطق حزب الله
خبر عاجل
15:44
الجميل لـ حوار المرحلة: إذا جاء حزب الله اليوم وقال إنه سحب ترشيح فرنجية مستعدون للتوجه إلى المجلس النيابي للنقاش أو الحوار ومشكلتي مع فرنجية هي أنه يسير بمنطق حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More