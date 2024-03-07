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إصابات ووفيات بـ"حمى الببغاء" والحالات في أوروبا ترتفع... ما هو مرض الببغائية؟
صحة وتغذية
2024-03-07 | 12:54
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إصابات ووفيات بـ"حمى الببغاء" والحالات في أوروبا ترتفع... ما هو مرض الببغائية؟
إصابات ووفيات بـ"حمى الببغاء" والحالات في أوروبا ترتفع... ما هو مرض الببغائية؟
توفي ما لا يقل عن خمسة أشخاص في كل أنحاء أوروبا حتى الآن هذا العام في تفشي مخيف لمرض الببغائية - وهي عدوى بكتيرية في الجهاز التنفسي تُعرف باسم "حمى الببغاء".
وفي التفاصيل، توفي أربعة أشخاص في الدنمارك بينما توفي شخص واحد في هولندا، وتم نقل العشرات إلى المستشفيات في النمسا وألمانيا والسويد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وينتقل المرض عن طريق الطيور، وينتقل عمومًا من خلال الاتصال بالحيوانات المصابة أو استنشاق جزيئات من ريشها أو برازها المجفف، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وعادة ما يكون أصحاب الحيوانات الأليفة وعمال الدواجن والبستانيين والأطباء البيطريين أكثر عرضة للإصابة بحمى الببغاء من معظم الناس.
وتكون الأعراض عادة خفيفة وتشمل الحمى والأوجاع والسعال. وفي الحالات القصوى، يمكن أن يتطور المرض إلى التهاب رئوي.
ويموت واحد من كل 100 مريض، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وفي كل أنحاء أوروبا، كان عدد الحالات في الأشهر الأخيرة أعلى بكثير من المتوسطات السنوية المعتادة.
وفي النمسا، حيث توجد حالتان عادةً سنويًا، تم تسجيل 14 حالة على الأقل في الأشهر الأخيرة من عام 2023، وتم تسجيل أربع حالات اعتبارًا من آذار 2024.
وتشهد الدنمارك عمومًا ما بين 15 إلى 30 حالة سنويًا، ولكن اعتبارًا من 27 شباط، سجلت ما لا يقل عن 23 - 17 حالة منها أدت إلى دخول المستشفى.
ومنذ كانون الأول 2023، شهدت هولندا ضعف عدد الحالات المعتادة في نفس الوقت من العام.
وفي معظم الحالات الأخيرة، أبلغ المرضى عن تعرضهم للطيور، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وبدأت كل دولة متأثرة تحقيقات لتحديد سبب الارتفاعات.
وعلى الرغم من الارتفاع غير المعتاد، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن المخاطر الناجمة عن تفشي المرض الحالي منخفضة.
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ووفيات
بـ"حمى
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والحالات
أوروبا
ترتفع...
الببغائية؟
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