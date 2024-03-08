الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دواء يؤمن وقاية فعّالة ضد التهاب القصيبات... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة

صحة وتغذية
2024-03-08 | 06:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دواء يؤمن وقاية فعّالة ضد التهاب القصيبات... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دواء يؤمن وقاية فعّالة ضد التهاب القصيبات... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة

دواء يؤمن وقاية فعّالة ضد التهاب القصيبات... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة

أظهر دواء وقائي ضد التهاب القصيبات أجيز استخدامه أخيراً فاعلية بنسبة 90 في المئة في حماية الرضّع وتجنيبهم دخول المستشفى خلال موسم تفشي هذا الوباء في الولايات المتحدة، على ما أعلنت السلطات الصحية الأميركية.

ويهدف دواء "نيرسيفيماب" الذي يقوم على حقن جسم مضاد إلى تحصين الأطفال الحديثي الولادة ضد الفيروس المخلوي التنفسي المسؤول عن التهاب القصيبات.

وأوصيَ به منذ الصيف الفائت في الولايات المتحدة للأطفال دون ثمانية أشهر الذين يواجهون للمرة الأولى موسم الفيروس المخلوي التنفسي، في حال لم تتلق الأم لقاحاً إبّان حملها.

وتُعدّ البيانات الصادرة الخميس عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أول تقويم لفاعلية هذا الدواء في الولايات المتحدة، حيث يشكّل الفيروس المخلوي التنفسي السبب الرئيسي لإدخال الرضّع إلى المستشفيات.

وشملت الدراسة 685 طفلاً ما بين تشرين الأول 2023 وشباط 2024، علماً أن موسم الوباء بأكمله يمتد عموماً من تشرين الأول إلى آذار، بحسب السلطات الصحية.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض أن النتائج تُبيِّن أن نيرسيفيماب أظهر فاعلية بنسبة 90 في المئة في الحؤول دون إدخال الأطفال الرضّع إلى المستشفى بسبب الفيروس المخلوي التنفسي خلال أول موسم يتعرضون فيه لهذا الفيروس، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

كذلك وافقت السلطات الصحية الأميركية هذا الصيف على لقاح "فايزر" لالتهاب القصيبات، وهو يُعطى للنساء الحوامل اللواتي بلغ حملهن ما بين 32 و36 أسبوعاً، بهدف حماية الأطفال بواسطة الأجسام المضادة المنقولة من الأم.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

علوم وتكنولوجيا

وقاية

فعّالة

التهاب

القصيبات...

إليكم

كشفته

الدراسة

الجديدة

LBCI التالي
في يوم المرأة العالمي... تحديات صحية تواجهها النساء في كلّ العالم: إليكم أبرزها!
كيف تتغلبون على "الإمساك"؟ نصائح بسيطة تسرع عملية زيارة المرحاض: اعتمدوها الآن!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-10

مشاعر الرجال تجاه شريكاتهم تدوم أكثر من مشاعر النساء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-26

دواء معروف لعلاج الربو يظهر فعالية في الوقاية من الحساسية الغذائية... إليكم التفاصيل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-08

مهدئات مخدرة ممنوعة من الاستخدام قد تكون الحل البديل لمعالجة الاكتئاب وتعزيز العلاقة الجنسية... إليكم هذه الدراسة الجديدة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-03-06

هل السيارات الكهربائية تساهم في التلوث بنسبة أكبر من السيارات التي تعمل بواسطة الغاز؟... إليكم ما وجدته هذه الدراسة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
14:35

هل تطمحون لفقدان الوزن؟ علاج جديد ضدّ البدانة قد يحمل فعالية مضاعفة عن العلاجات السابقة

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-08

أكثر من 230 مليون ناجية من الختان في العالم... وهذه القارة الأكثر تضرراً!

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-08

في يوم المرأة العالمي... تحديات صحية تواجهها النساء في كلّ العالم: إليكم أبرزها!

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-08

كيف تتغلبون على "الإمساك"؟ نصائح بسيطة تسرع عملية زيارة المرحاض: اعتمدوها الآن!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-07

أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-23

مشاركون في نشاط ديني في سريلانكا يقفزون في بحيرة هرباً من فيلة هائجة (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-01-22

فلاي بغداد للطيران: العقوبات الأميركية لا تستند إلى أدلة مادية

LBCI
فنّ
2023-11-06

كاظم الساهر يغنّي بالانكليزيّة Hold Your Fire.. دعوة إلى إنهاء الحرب المدمّرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:51

نازحو الجنوب ليسوا لوحدهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:47

في عيد المعلم مدرسون يتخطون الحروب لإكمال مسيرتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:41

السعودية تستقطب نجوم الرياضة و جوشوا ينهي النزال بالضربة القاضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:39

محميات لبنان الطبيعية تنتظركم !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:35

بعد أيامٍ على إختفائه في طرابلس العثور على الشبل... لكن ماذا سيحل به؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:28

مواد خطرة في منشآت طرابلس... فهل المنطقة بخطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25

ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذا ما قاله والدها للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:20

هذا ما قالته ياسمينا زيتون بعد فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
13:35

اللبنانية ياسمينا زيتون الوصيفة الأولى في حفل ملكة جمال العالم الـ71

LBCI
موضة وجمال
13:04

ياسمينا زيتون تتأهل الى الـTop 4 ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25

ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذا ما قاله والدها للـLBCI

LBCI
موضة وجمال
13:36

فوز Krystyna Pyszková من جمهورية التشيك بلقب ملكة جمال العالم الـ71

LBCI
موضة وجمال
10:50

ياسمينا زيتون تتألق باللون الأزرق في حفل ملكة جمال العالم 2023... شاهدوا مرورها الأول (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:20

هذا ما قالته ياسمينا زيتون بعد فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم

LBCI
موضة وجمال
12:33

ياسمينا زيتون تتأهل الى الـTop8 ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More